Мнение: говоря о ядерном оружии, Киев работает на повышение ставок

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер предостерег Киев от попыток возродить ядерное оружие. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае Волкер отчасти подыгрывает Киеву.

Киеву не следует начинать собственную ядерную программу, отказ от ОМП (оружия массового поражения) в соответствии с Будапештским меморандумом был правильным решением, заявил в интервью телеканалу "Прямий" спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Если бы Украина не присоединилась к странам, которые отказались от ядерного оружия, то это было бы плохим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Мне не хотелось бы, чтобы она снова возрождала этот процесс", – сказал дипломат.

Он также отметил, что сейчас перед Украиной стоит множество проблем в сфере безопасности, одной из которых, по его мнению, является позиция России по Крыму. "В 1994 году никто и не думал, что Россия может так поступить. Никто не ожидал, что появится такая проблема, над которой нам придется работать", – заявил Волкер.

Он пообещал разобраться в этой "драматичной истории" и продолжить работу над "развитием Украины как успешной державы".

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik напомнил, что украинские политики за последние несколько лет не раз заявляли о желании возродить ядерный потенциал страны. Однако, по мнению политолога, Украина просто не в состоянии развернуть собственную ядерную программу.

"На самом деле это одно из рядовых заявлений, которым я бы не уделял очень много внимания. Хотя бы потому, что состояние украинской науки и техники просто не позволяет развернуть полноценную ядерную программу – уничтожен научный потенциал и нет всего, что сопутствует ядерной программе. Тем более что у Украины, по сути, и не было ядерного оружия, это были советские системы, часть которых базировалась, в том числе, на Украине. Говоря о возрождении ядерного оружия, Украина просто работает на повышение ставок и производит риторику, а не смысл. И в данном случае Волкер им (украинским политикам) подыгрывает отчасти, а с другой стороны, признает, что наличие ядерного оружия у нынешнего (украинского) режима будет представлять угрозу для всего региона", – сказал Семен Уралов.

По его мнению, Киев готов говорить что угодно, если это поможет ему в достижении его целей.

"Украина находится де-факто в состоянии гражданской войны, с одной стороны, а с другой – в состоянии, когда правящие элиты мародерствуют и уничтожают остатки всего, в первую очередь, экономического потенциала. В этих условиях власти готовы производить любую риторику. То есть, в принципе, если это будет нужно для обострения, они и "лунную программу" провозгласят, и освоение Марса, и марш-бросок на российский Дальний Восток. Но все это не пересекается с реальностью. Так что все это, по сути, просто "круги на воде"", – сказал политолог.

Семен Уралов также прокомментировал вопрос о возможных поставках американского летального оружия на Украину. Он считает, что на современное оружие киевским властям рассчитывать не стоит.

"Я думаю, рано или поздно это произойдет. При этом американцы действуют прагматично: они будут выдавать связанные кредиты не деньгами, а теми же самыми вооружениями, это все будут оседать в военном бюджете и снова разворовываться. А на уровне риторики будет производиться очередная победная реляция. Это схема, которая уже три года работает. Да и что касается самого вооружения, это будет обычный "ширпотреб", "секонд-хенд" будут поставлять, не более того", – заключил политолог.

Согласно Будапештскому меморандуму Украина в обмен на гарантии безопасности отказывалась от ядерного оружия и присоединялась к договору НЯО как страна, не обладающая ОМП. Стороны, подписавшие меморандум (Украина, Россия, США и Великобритания), в дальнейшем его не ратифицировали, из-за чего документ по сей день имеет неопределенный правовой статус.

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