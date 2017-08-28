Политолог: переговоры с Турцией по С-400 идут непросто по одной причине

В ФСВТС надеются на "позитивный итог" в переговорах РФ и Турции по С-400. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что речь не идет о затягивании переговорного процесса.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев выразил надежду на "позитивный итог" в переговорах России с Турцией о поставках комплектов ПВО С-400.

"Данный вопрос практически "на выданье", но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы. Я очень надеюсь, что выйдем вскоре на позитивный итог", — сказал Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он также подчеркнул, что "наши "заокеанские друзья", конечно, негодуют, но Турция — независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать".

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в конце июля, что переговоры по поставкам в Турцию С-400 близятся к концу, договоренность между двумя странами по этому вопросу уже оформилась, осталось прояснить незначительные моменты. В свою очередь гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев во вторник сообщил, что контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 Турции близок к подписанию, но пока не вступил в силу.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что речь не идет о затягивании переговоров.

"Я бы не стал говорить, что это затягивание переговоров. Переговоры достаточно непростые по одной простой причине: это новая система, она на экспорт не поставлялась. Контракт на поставку систем был заключен лишь с Китаем. Возможно, мы будем поставлять С-400 в Индию. Теперь ведутся переговоры с Турцией. Экспортные образцы имеют отличия, кроме того, они должны быть сделаны. Причем, производятся они на сотнях предприятий, и все это требует согласования", — сказал Алексей Подберезкин.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на сегодняшний день — лучшая в мире по ряду параметров, отметил политолог.

"Самое главное, что есть в С-400 – это новые системы поражения, достаточно скоростные ракеты, способные поражать межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты средней дальности. Такими возможностями ни одна из систем прежде не обладала. Кроме этого, она имеет совершенно уникальную радиолокационную станцию дециметрового диапазона для обнаружения точечных целей. С-400 – уникальная система, которую пока сравнивать не с чем", — подчеркнул Алексей Подберезкин.



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