Эксперт: операция ВКС в Сирии подстегнула интерес к российскому оружию

В Генштабе РФ рассказали о высокой эффективности испытанного в Сирии российского вооружения. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что наша техника отлично себя показывает.

Более 200 образцов вооружения, испытанного в Сирии, показали высокую эффективность и доказали способность к выполнению поставленных задач, сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ – заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Макушев.

"За время проведения специальной операции апробировано более 200 образцов вооружения, которые показали высокую эффективность по результатам боевого применения и доказали способность к выполнению поставленных задач", – сказал Макушев на круглом столе, посвященном обсуждению сирийского опыта, на международном военно-техническом форуме "Армия-2017".

По его словам, проверка вооружения и военной техники в боевых условиях осуществляется на регулярной основе.

"Особое внимание при этом уделяется новым образцам вооружения, в том числе находящимся на стадии государственных испытаний, с целью своевременного выявления и оперативного устранения возможных производственных и конструктивных недостатков", – подчеркнул генерал.

По его словам, все испытанные образцы вооружения соответствуют заявленным характеристикам.

"Выявленные недостатки и отдельные неисправности не повлияли на выполнение боевых задач. В то же время по каждому проблемному вопросу проведен самый тщательный анализ, в том числе с привлечением представителей оборонно-промышленного комплекса, и выработаны исчерпывающие меры по устранению причин нештатной работы вооружения и военной техники", – сообщил Макушев.

Профессор академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что российские военные не останавливаться на достигнутом.

"Наша техника отлично показывает себя. Но создатели и потребители российских вооружений – наши ВКС – воспринимают это не так, мол, "Ура! Мы ничего больше доводить и совершенствовать не будем", а все-таки делают выводы и собираются дальше совершенствовать новые системы вооружений. Это хороший признак. Так поступают все разумные люди", – сказал Владимир Козин.

По его мнению, успешная операция ВКС в Сирии отразится и на закупках российского оружия за рубежом.

"На экспорте нашей техники сирийская операция скажется весьма позитивно. Потому что различные покупатели российского оружия, в том числе потенциальные покупатели, внимательно следят за нашими новинками, особенно когда они применяются в условиях реальных боевых действий. Ракеты вызывают большой интерес, танки, вертолеты, истребительная авиация нового поколения. Так что закупки будут. Портфель заказов и так огромный, но думаю, что успехи российских ВКС в Сирии приведут к тому, что интерес возрастет в еще большей степени. Что ж российское оружие всегда было простым в изготовлении, но очень эффективным", – сказал военный эксперт.

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