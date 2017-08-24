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Мнение: американцы ищут, с кем начать войну и победить – а найти не могут

16:0024.08.2017
(обновлено: 16:02 24.08.2017)
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© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
СМИ США опубликовали новую утечку о предполагаемых связях окружения Дональда Трампа с представителями РФ. Эксперт Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что такие утечки свидетельствуют об отсутствии у противников Трампа свежих идей.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники утверждает, что советник президента США Рик Дирборн в прошлом году предпринимал попытку устроить встречу представителей предвыборного штаба Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

CNN заявляет, что в июне прошлого года Дирборн, который теперь является заместителем главы аппарата Белого дома, отправил представителям штаба короткое письмо. Теперь, как сообщается, этим документом заинтересовались конгрессмены, ведущие так называемое "расследование по РФ".

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Jim Watson
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Как утверждает CNN, в сообщении Дирборн указывал на некоего человека, который "хотел провести встречу высокопоставленных представителей Трампа с Путиным". Подчеркивается, что вместо имени этого человека в письме фигурировало, что он из "WV". Один из источников телекомпании расшифровал это как штат Западная Виргиния (West Virginia). "Неизвестно, что это за человек, чего он или она хотел и действовал ли Дирборн по запросу", – заявляет телеканал.

Один из источников также сообщил, что в письме Дирборн скептически высказывался по поводу встречи.

Белый дом отказался комментировать ситуацию. "Мы не собираемся комментировать документы, которые потенциально попали в прессу через утечки", – сказала его представитель Сара Сандерс.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противники Дональда Трампа вынуждены запускать в СМИ подобные сюжеты из-за нехватки свежих идей.       

"Это уже похоже не на детектив, а на латиноамериканский сериал: 178-я серия, все идеи исчерпаны, снимать уже откровенно не о чем. И вдруг оказывается, что дон Хуан десять лет назад нежно посмотрел на некую прекрасную донью. Правда, ни во что конкретное это тогда так и не воплотилось – но, тем не менее, теперь, когда все это раскрывается, жена главного героя в страшном негодовании, и сюжет худо-бедно начинает продвигаться дальше. Здесь то же самое – обнародовано "свидетельство", что Дональд Трамп год назад вроде бы как посмотрел в сторону России. Правда, не факт, что и он и вправду посмотрел, а если и смотрел – что это был именно он. Но либеральная американская общественность, которая является ядром политической жизни в США, уже и без того так возбуждена, что для нее любые поводы хороши", – считает Владимир Киреев.    

По его словам, либеральный истеблишмент США попал в плен собственных пропагандистских штампов. 

"Очевидно, что если бы речь шла не о России, а о какой-то другой стране – любой: Пакистане, Египте, Бразилии – то слухи о попытке организации встречи никакого раздражения бы не вызвали. Раздражение вызывает именно Россия, причем уже никто не понимает, почему именно. Мне кажется, что они стали жертвами собственной пропаганды в духе (компьютерных игр) Red Alert или Call of Duty 4, где коварные русские несут погибель Соединенным Штатам", – сказал Владимир Киреев. 

Подобная ситуация, по его мнению, чревата проблемами, прежде всего, для самих американцев. 

"Правдоподобно выглядит сценарий, что американцы ищут способ развязать "большую войну", а никакого равновеликого противника, которого они могли бы победить, они найти не могут. Исламский экстремизм уже взят либеральным истеблишментом в качестве то ли друга, то ли такого "туземца", которого они принимают "таким, какой он есть". Китай и Корею попробовали "укусить", да что-то не получается… Мне кажется, что американцы исчерпали во многом свой потенциал: несмотря на огромное количество попыток развязывания внутренних и внешних конфликтов, они могут справляться только со странами периферии, ни с какими странами "ядра" они справиться не могут. Поэтому и рождается внутренний конфликт – Дональд Трамп предложил нормализовать отношения с Россией, а внутри истеблишмента это вызвало шок. И чем там все закончится – большой вопрос", – полагает Владимир Киреев. 

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