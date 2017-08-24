Эксперт о разработке США новой крылатой ракеты: здесь главное – политика

В США создадут крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Военно-техническое значение разработки в эфире радио Sputnik оценил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд, для бомбардировщиков дальнего радиуса действий, сообщила в среду пресс-служба ВВС США.

По ее данным, первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 млн долларов и на 54 месяца. Как отмечается, после этого ВВС США выберут одну из двух этих компаний для производства 1 тысячи ракет. Причем не все из них будут оснащены ядерными боеголовками.

"Это оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады", – заявила в данной связи министр ВВС США Хезер Уилсон. Она выразила уверенность в том, что "стратегия сдерживания срабатывает в отношении противников США, которые могут оценивать степень риска". Также она отметила, что "это оружие позволит расширить возможности" американских ВВС. При этом министр выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

Военно-техническое значение разработки в эфире радио Sputnik оценил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин.

"Ракеты становятся более дешевыми, а значит, возможен их массовый выпуск. Возможность использования этих ракет с воздушных носителей стала реальностью с начала восьмидесятых годов прошлого века, все время шла работа над повышением их точности. И если крылатые ракеты морского и воздушного базирования расположены, предположим, по дальнему периметру вокруг России, то с их помощью после 2021 года США смогут нанести удар по любой точке на ее территории. Сейчас радиус поражения крылатых ракет не позволяет перекрыть всю территорию России – вне этого удара останутся значительные площади. А к 2021-2022 году американцы получат возможность нанести разоружающий удар", – отметил Алексей Подберезкин.

По словам политолога, это необходимо США для давления на Россию.

"Возникает вопрос, зачем это нужно. Здесь самое главное – политический вопрос. Нынешняя американская стратегия силового принуждения предполагает усиление давления на Россию. Обратите внимание, США постоянно пытаются ставить Россию перед выбором, чтобы она сделала шаг назад. Для этого США нужно сохранять контроль над эскалацией, поскольку Россия может предпринять такие действия, которые обесценят это давление", – отметил Алексей Подберезкин.

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