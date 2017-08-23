Политолог: европейцы пытаются захватить газовый рынок на Украине

Президентом "Укртрансгаза" избран гражданин Польши Павел Станчак, сообщает украинская компания. Отмечается, что утверждены условия заключенного с ним на год контракта. По данным пресс-службы, к своим обязанностям Станчак приступит сразу после оформления документов, до этого момента функции президента продолжит исполнять первый вице-президент Мирослав Химко.
Павел Станчак работает в газовой сфере более 25 лет, в 2003-2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. В настоящее время Станчак работает техническим директором – членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.
Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы вынуждены продвигать своих представителей на руководящие должности в газовых компаниях Украины.
"Очевидно, что нынешнее политическое руководство Украины до конца не понимает, что же делать с устаревшей украинской ГТС. Напомню, что еще во времена премьерства Николая Азарова правительство Украины било в набат, указывая на то, что ГТС разваливается, что необходимо вкладывать огромные средства, чтобы поддерживать ее в необходимом для безопасности состоянии. Но после госпереворота в 2014 году эти планы были отодвинуты. Сейчас, по сути, происходит попытка захвата европейцами газового рынка на Украине, ЕС вынужден продвигать своих представителей на руководящие должности в газовых компаниях Украины, чтобы чувствовать себя в энергетической безопасности", – сказал Иван Мезюхо.
Вместе с тем, по его мнению, существует вероятность того, что новому руководителю не дадут работать.
"Мне не верится, что человек со стороны, иностранец потенциально сможет проводить адекватные нынешнему времени реформы в "Укртрансгазе". Практика показывает, что украинские бизнес– и политические группировки часто просто не дают нормально работать иностранцам на тех или иных должностях. Это мы наблюдаем с 2014 года, и я не исключаю, что и сейчас повторится та же история. Очевидно, что происходит конфликт между "Нафтогазом Украины" и Минэнерго. Поэтому нельзя исключать, что новый руководитель "Укртрансгаза" станет посередине всех этих проблем, и на него обрушится шквал критики", – отметил политолог.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!