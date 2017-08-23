Политолог: европейцы пытаются захватить газовый рынок на Украине

Президентом "Укртрансгаза" избран гражданин Польши Павел Станчак. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что новый руководитель может повторить судьбу иностранцев, занявших высокие должности на Украине.

Президентом "Укртрансгаза" избран гражданин Польши Павел Станчак, сообщает украинская компания. Отмечается, что утверждены условия заключенного с ним на год контракта. По данным пресс-службы, к своим обязанностям Станчак приступит сразу после оформления документов, до этого момента функции президента продолжит исполнять первый вице-президент Мирослав Химко.

Владельцем 100% акций "Укртрансгаза" является компания "Нафтогаз". Ранее глава украинского Минэнерго Игорь Насалик заявил, что компания "Укртрансгаз" может быть технически не готова к прокачке газа из-за нежелания "Нафтогаза" инвестировать в ГТС Украины.

Павел Станчак работает в газовой сфере более 25 лет, в 2003-2004 годах в польской компании PGNiG он отвечал за образование независимого оператора ГТС Польши Gaz-System S.A. В настоящее время Станчак работает техническим директором – членом правления PGNiG Technologie S.A. и отвечает за проектирование и строительство новых газопроводов.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы вынуждены продвигать своих представителей на руководящие должности в газовых компаниях Украины.

"Очевидно, что нынешнее политическое руководство Украины до конца не понимает, что же делать с устаревшей украинской ГТС. Напомню, что еще во времена премьерства Николая Азарова правительство Украины било в набат, указывая на то, что ГТС разваливается, что необходимо вкладывать огромные средства, чтобы поддерживать ее в необходимом для безопасности состоянии. Но после госпереворота в 2014 году эти планы были отодвинуты. Сейчас, по сути, происходит попытка захвата европейцами газового рынка на Украине, ЕС вынужден продвигать своих представителей на руководящие должности в газовых компаниях Украины, чтобы чувствовать себя в энергетической безопасности", – сказал Иван Мезюхо.

Вместе с тем, по его мнению, существует вероятность того, что новому руководителю не дадут работать.

"Мне не верится, что человек со стороны, иностранец потенциально сможет проводить адекватные нынешнему времени реформы в "Укртрансгазе". Практика показывает, что украинские бизнес– и политические группировки часто просто не дают нормально работать иностранцам на тех или иных должностях. Это мы наблюдаем с 2014 года, и я не исключаю, что и сейчас повторится та же история. Очевидно, что происходит конфликт между "Нафтогазом Украины" и Минэнерго. Поэтому нельзя исключать, что новый руководитель "Укртрансгаза" станет посередине всех этих проблем, и на него обрушится шквал критики", – отметил политолог.

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