Политолог: без ответа новые санкции США оставлять нельзя

Девушка с зонтом во время дождя у здания МИД РФ в Москве

Девушка с зонтом во время дождя у здания МИД РФ в Москве

Россия готовит ответ на американские санкции, заявили в МИД РФ. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что последуют весомые и вместе с тем адекватные контрмеры.

Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства.

Рябков отметил, что Вашингтон "наступил на те же грабли", когда 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки "по северокорейскому сюжету". "Заданный еще администрацией Барака Обамы "тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен", — считает он.

По мнению дипломата, на таком фоне рассуждения Вашингтона о желании улучшить отношения с Москвой звучат крайне неубедительно.

"За последние годы Вашингтон "по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин", — подчеркнул Рябков.

По словам дипломата, в Москве не теряют надежды на то, что "голос разума рано или поздно возобладает", и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.

"Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер", — сообщается в заявлении Рябкова.

Минфин США 22 августа опубликовал расширенные санкционные списки по КНДР. В них вошли четверо россиян: гендиректор "Гефеста" Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Компания "Гефест" также попала под ограничения.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, каким, по его мнению, может быть ответ российской стороны.

"Он должен быть весомым, но адекватным. Потому что это персональные санкции, направленные против людей, бизнес которых связан с Северной Кореей. Соответственно, ответные меры будут персонализированы в отношении бизнесменов или политиков США. На эту добавку северокорейских санкций не последует чего-то более крупного. Но без ответа любые санкции оставлять нельзя", — сказал Вячеслав Смирнов.

По его мнению, санкции США, которые стали отражением внутриполитического конфликта, в ближайшее время не ослабятся.

"Те санкции, которые накладывает конгресс, и то, что предлагает госдепартамент – это разные санкции. (Президент США Дональд) Трамп и парламентарии играют в разные игры. Парламентарии пытаются забрать у госдепа часть полномочий, и Россия – это инструмент. А Трамп для общественного мнения хочет сформировать такую позицию: он не обязан своей победой России и испытывает к ней еще больше негатива, чем его оппоненты. Лет через пять диалог наладится. Но пока в США идет внутреннее противостояние, в отношении России могут приниматься и более жесткие санкции. Когда там сменится президент, возможно, элиты найдут более интересную тему для работы с общественным мнением и другого врага – например, Китай. И тогда может оказаться, что американские СМИ будут признаваться в любви к России", — отметил Вячеслав Смирнов.

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