Военный эксперт: причина инцидента с "Джоном Маккейном" – "раздолбайство"

ВМС США приняли решение приостановить операции по всему миру из-за инцидента с эсминцем "Джон Маккейн". Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что аварии с участием американских военных кораблей в последнее время участились.

ВМС США приостановят операции по всему миру в связи со столкновением американского эсминца "Джон Маккейн" с торговым судном в Малаккском проливе, заявил глава морских операций адмирал Джон Ричардсон.

"Эта тенденция требует более решительных действий. Поэтому я приказал сделать паузу в проведении операций во всех наших флотах по всему миру", – заявил Ричардсон в своем видеообращении, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Американский эсминец "Джон Маккейн", который направлялся в порт Сингапура, столкнулся с торговым судном Alnic MC в районе Малаккского пролива накануне. Поврежденный эсминец позже прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести.

В поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, базирующиеся на десантном корабле ВМС США "Америка".

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко не исключает, что столкновение произошло по вине экипажа американского эсминца.

"Таких вещей происходить не должно. Это явное нарушение правил несения службы. Нельзя опираться только на технику, здесь должно работать все: и навигационная аппаратура, и, естественно, специальные команды, которые должны контролировать визуально обстановку вокруг боевого корабля. Я думаю, что здесь дело в "раздолбайстве". Все правила десятилетиями отработаны, все их знают, и они должны исполняться. Удивительно, что это происходит с американским флотом, который считается привилегированным видом вооруженных сил", – сказал Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik.

Что касается приостановки операций ВМС США в связи с инцидентом, то, по мнению эксперта, это решение вряд ли на что-то повлияет.

"Мне кажется, эта мера немного запоздала. Только за этот год это на самом деле четвертый инцидент, и второй подряд за три месяца именно с эсминцами. До этого в январе сел на мель крейсер, в мае – крейсер столкнулся с корейской рыболовецкой шхуной. И обратите внимания, что все это – в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Не может быть здесь отговорок, что, например, этот инцидент произошел на маршруте, где в год проходит около 80 тысяч судов", – считает Олег Пономаренко.

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.

В середине июня в результате другого крупного инцидента – с участием эсминца Fitzgerald, который столкнулся с филиппинским контейнеровозом – погибли семь американских моряков. По итогам расследования был уволен командир корабля и двое старших офицеров.

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