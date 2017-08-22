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Украинский экономист о поставках угля из США: Порошенко "прогнулся"

13:3322.08.2017
(обновлено: 13:34 22.08.2017)
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© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в FacebookОтправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017Отправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook
США отправили на Украину первую партию угля. В эфире радио Sputnik украинский экономист Олег Соскин выразил мнение, что Киев заключил невыгодный для страны контракт.

Вашингтон отправил Киеву первую партию угля в рамках соглашения между компаниями "Центрэнерго" и Xcoal Energy & Resources, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Вагоны с углем на железной дороге, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Эксперт: на американский уголь Киев деньги всегда найдет
"Посол Украины в США Валерий Чалый принял участие в церемонии отправки американского энергетического угля для нужд ПАО "Центрэнерго" в морском порту Балтимор (США). С американской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра торговли США Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики США по международным вопросам Уэлс Гриффит и руководство компании Xcoal", – говорится в сообщении.

О поставках угля из Пенсильвании стороны договорились во время июньского визита президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон. Накануне глава "Центрэнерго" Олег Козенко сообщил о подписании соответствующего контракта с Xcoal Energy & Resources.

Контракт предусматривает поставку Украине до конца года 700 тысяч тонн энергетического угля. В начале сентября ожидается прибытие корабля с первой партией объемом 85 тысяч тонн, а до конца сентября будет еще одна партия объемом 125 тысяч тонн, в дальнейшем до конца года ожидается прибытие одного-двух кораблей ежемесячно. В Киеве заявили, что благодаря американскому углю рассчитывают без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов.

Цена первой партии американского угля составит 113 долларов за тонну с учетом доставки в одесский порт, цена будет варьироваться от поставки к поставке, сообщил глава украинской госкомпании.

Киевские власти начали поиск новых поставщиков минерального топлива после отказа от закупок угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2016 году антрацит на Украину поступал из двух стран – из России и ЮАР.

В эфире радио Sputnik директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин выразил мнение, что Киев заключил невыгодный для страны контракт.

"Это дорогой уголь. Он в два раза дороже того угля, который поступал из Луганской и Донецкой области. (Американский) уголь закупила компания "Центрэнерго", ее контрольный пакет находится у государства. То есть получается, что эти деньги взяты у потребителей. Контракт на поставку угля был решен Порошенко во время совершенно невразумительного визита в Соединенные Штаты и мимолетной встречи с (президентом США Дональдом) Трампом. Результат этой встречи мы сейчас видим: на Украину идет очень дорогой уголь. Причем, цена даже выше, чем та, по которой обычно американцы продают. Почему вышли именно на 113 долларов – непонятно, и покроет ли "Центрэнерго" этим углем все потребности – это тоже еще очень большой вопрос. С точки зрения финансово-экономической целесообразности, этот контракт вызывает, на мой взгляд, большие сомнения. Скорее, его надо рассматривать как "прогиб" Порошенко за счет госбюджета, украинских потребителей и налогоплательщиков перед американским хозяином", –  сказал Олег Соскин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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