Американист: заявление по Афганистану ставит Трампа в дурацкое положение

Президент США Дональд Трамп назвал быстрый вывод американских войск из Афганистана неприемлемым. Новую стратегию США в этой стране в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

Последствия возможного быстрого вывода американских войск из Афганистана неприемлемы, это создаст вакуум, которым воспользуются террористы, заявил президент США Дональд Трамп.

"Самая ужасная террористическая атака в нашей истории 11 сентября была спланирована и управлялась из Афганистана, поскольку эта страна управлялась правительством, которое предоставляло убежище террористам. Вывод (войск) создаст вакуум, который заполнят террористы, включая ИГ* и "Аль-Каиду"*, как это случилось до 11 сентября", – заявил Трамп, выступая со специальным обращением на военной базе Форт-Майер в Виргинии.

Трамп также заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами. По его словам, Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.

По официальным данным Пентагона, на 21 августа 2017 года США потеряли за минувшие годы в Афганистане 2264 военнослужащих и гражданских специалистов убитыми, свыше 20 тысяч было ранено.

Новую стратегию США в Афганистане в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, американист Михаил Синельников-Оришак.

"Трампа надо срочно разбудить – он, видимо, проспал все самое интересное. Одной из целей США была борьба с "Аль-Каидой"* и (ее главарем) Усамой бен Ладеном. А кто тогда были "Аль-Каида"* и Усама бен Ладен, если они не были террористами? Поэтому заявление: мол, мы там непонятно что делали, а сейчас прозрели и решили бороться с террористами, мягко говоря, ставит Трампа в дурацкое положение и показывает, что человек в этом регионе мало что понимает. Это проявилось и когда он приказал бросить сверхмощную бомбу на территорию Афганистана. Он не понимает, как странно это выглядит. На семнадцатый год войны со страной раннего Средневековья (в Афганистане сейчас официально 1396 год) самое передовое государство планеты применяет свою сверхмощную бомбу", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Он обратил внимание на то, как воюют американцы в Афганистане.

"Очень интересна структура тех сил, которые там задействованы. Неоднократно мне доводилось слышать: смотрите, как здорово там воюют американцы. Но одна из хитростей в том, что именно в Афганистане успешно действуют представители частных военных компаний. И их потери не входят в потери Минобороны. Таким образом, все тяжелые операции возлагаются на частные военные компании, и официальные потери Америки выглядят небольшими. А частники знают, что они пушечное мясо, но жить им тоже хочется, поэтому они открывают огонь по всему что движется", – отметил Михаил Синельников-Оришак.

Посол Афганистана в США Хамдулла Мохиб приветствовал решение американского президента Дональда Трампа о введении изменений в военную стратегию по борьбе с террористами.

По мнению политолога, этому есть объяснение.

"Если американцы обещают чему-то способствовать, а не бомбить свадьбы, то уже надо благодарить хотя бы за намерение. Во-вторых, интересно, что на это скажут талибы*. Когда они недавно отправляли посла президенту США, они ясно говорили: убирайте войска, пока войска здесь, никаких разговоров с вами не будет. А, судя по всему, американцы оттуда уходить не собираются. Из заявлений Трампа складывается впечатление, что американцы останутся там точно на весь его срок", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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