Эксперт: связи КНДР и Сирии по химоружию? Это "сомнительный коктейль"

Эксперты ООН сообщили о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию. Востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выводы, которые следуют из конфиденциального доклада, нелогичны.

Два грузовых отправления из КНДР для Центра научных исследований и разработок Сирии (SSRC) были перехвачены за последние шесть месяцев, передает агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по нарушению санкций в отношении КНДР.

Как сообщает агентство, в докладе, который был подготовлен независимыми экспертами ООН и представлен в СБ ООН, не уточняется, когда и где произошел перехват, а также не раскрывается содержимое поставок.

"Комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между КНДР и Сирией в области запрещенного химического (оружия), баллистических ракет и обычных видов вооружения", — приводит агентство выдержки из 37-страничного доклада.

"Два государства-члена (ООН) перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство-член (ООН) проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией", — говорится в докладе.

"Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как "подставные" компании для SSRC", — отмечается в документе.

Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выводы, которые следуют из конфиденциального доклада, нелогичны.

"Накручено-наверчено все в одном "коктейле". Все это очень сомнительно, потому у Сирии достаточно своих проблем. Заниматься какими-то делами с КНДР – это чепуха, как мне кажется. Сотрудничать в применении химоружия – это стрелять себе в ногу. Каждый раз, когда сирийцы добиваются успеха, тут же всплывают новые якобы возможные, но бездоказательные факты. Как будто Сирия делает что-то специально, чтобы себя очернить. Это просто нелогично. Никогда не было слышно о каких-то связях КНДР и Сирии. Это – явное желание показать: мол, два этих режима, которые стоят гордо, нужно было давным-давно ликвидировать. Вот для этого и придумывают все время какие-то основания", — сказал Юрий Зинин.



После крупнейшей газовой атаки в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, когда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа.





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