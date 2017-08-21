Эксперт: Россия не может вместо Киева выполнять Минские соглашения

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве

Флаги России и США у здания американского посольства в Москве

Помощник президента РФ Владислав Сурков назвал конструктивной встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Эксперт Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал надежду, что США смогут побудить Киев к выполнению Минских соглашений.

Помощник президента России Владислав Сурков назвал встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая прошла в Минске, полезной и конструктивной, отметив, что приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась.

"Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости", – заявил Сурков.

"Приверженность Минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", – добавил он.

Помощник президента России также сообщил, что договорился со спецпредставителем США продолжить совместную работу по Украине.

"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", – заявил Сурков по итогам встречи.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал надежду, что администрация США сможет побудить Киев к выполнению Минских соглашений.

"Россия не имеет возможности вместо Киева выполнять Минские соглашения. Поэтому для России вполне логично разговаривать на эту тему с Соединенными Штатами, которые, конечно же, в состоянии повлиять на Киев", – считает Александр Дудчак.

Он надеется, что контакты России и Соединенных Штатов смогут оказать позитивное воздействие на ситуацию в Донбассе, где украинская сторона регулярно подвергает обстрелам населенные пункты.

"Будем надеяться, что результаты контактов России и Соединенных Штатов будут иметь какой-то позитивный результат, что нормализуется жизнь для жителей Донбасса. По крайней мере, чтобы перестали гибнуть мирные люди", – сказал Александр Дудчак.

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