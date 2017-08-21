Ветеран ФСБ: наехавший на людей в Марселе мог быть фанатиком

Следствие не считает терактом наезд автомобиля на пешеходов в Марселе, склоняясь больше к "психиатрическому следу". Ветеран ФСБ Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что спецслужбы Европы часто недооценивают информацию о террористах.

Во французском Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки, в результате, по меньшей мере, один человек погиб, передает телеканал BFMTV. Как сообщает агентство Рейтер, еще один человек получил ранения.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. Отмечается, что Renault Espace был угнан утром в день инцидента.

Позже прокурор республики заявил, что следователи, ведущие дело о наезде автомобиля на пешеходов, склоняются к версии о психическом нездоровье водителя, а не к тому, что это был теракт.

По информации портала France Info, прокурор Ксавье Тарабе (Xavier Tarabeux) заявил, что "нет улик, которые позволяли бы квалифицировать произошедшее как теракт". Также отмечается, что следователи "больше склоняются к психиатрическому следу".

Полиция призывает избегать района инцидента, в частности, Старого порта. Также отмечается, что задержанный ранее попадал в поле зрения полиции, однако разведка за ним не следила.

Ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев также не исключает, что подозреваемый в наезде на пешеходов мог быть психически не здоров. Вместе с тем он напомнил, что автомобили в последнее время все чаще используются террористами в качестве оружия для совершения терактов.

"Я не исключаю, что человек действительно психически не здоров, так же как не исключаю, что он все-таки фанатик какой-то экстремистской направленности. Мы с вами знаем, что на Западе, в Европе, да и у нас сейчас достаточно просто взять в прокат автомобиль на какое-то время, заплатив несколько евро. И это средство стало очень доступным для террористов. Сейчас ИГИЛ* расширяет географию, на мой взгляд, он хочет доказать, что скорее жив, чем мертв, что рано его хоронят, и он еще способен нанести ущерб многим странам", – сказал Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в работе европейских спецслужб есть серьезные недоработки.

"За многими терактами в Европе стоят игиловские* сети, которые готовятся необязательно в европейских странах. И здесь главное – агентурное проникновение в эти ячейки. Только это поможет предупредить такие теракты. Ну и, конечно, работа на месте, в конкретных городах, где полиция, служба безопасности должны внимательно присматривать за людьми, которые уже "засветились" в каких-то экстремистских мероприятиях. И вот в этом плане, на мой взгляд, есть серьезные недоработки и во Франции, и в Испании… Они (спецслужбы) часто очень серьезно недооценивают информацию, которую получают, и людей, за которыми необходимо следить", – считает ветеран ФСБ.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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