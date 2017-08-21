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Военный эксперт: на Украине старый советский танк выдают за шедевр оборонки

12:2221.08.2017
(обновлено: 12:24 21.08.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкТанки Т-72 на презентации военной техники, приуроченной ко Дню Европы на УкраинеТанки Т-72 на презентации военной техники, приуроченной ко Дню Европы на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Петр Порошенко похвастался в Facebook модернизированным танком Т-72. Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что последние разработки украинской военной техники осуществляются на базе старых советских образцов.

Президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал на своей странице в Facebook модернизированный на киевском заводе танк Т-72А.

"Боевой танк Т-72А стал еще более защищенным и эффективным", – заявил Порошенко. При модернизации машины, по его словам, "Киевский бронетанковый завод" учел опыт боевых действий на востоке страны.

Военная техника на параде по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Мнение: Киев способен создавать "красивые танки" лишь на бумаге
Украинский президент также сообщил, что благодаря поправкам в госбюджет на 2017 год на вооружение поступят танки "Оплот" (создан на базе советского Т-80). "Украинская армия становится сильнее с каждым днем", – заключил Порошенко.

К записи президента Украины прикреплено видео с модернизированным танком.

Ранее госконцерн "Укроборонпром" сообщал, что входящий в его состав Киевский бронетанковый завод разработал новую модернизацию основного боевого танка Т-72АС. На новой версии под названием Т-72АМТ специалисты установили динамическую защиту поколения "Нож". Эта система снижает эффективность противотанковых вооружений.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что последние разработки украинской военной техники осуществляются на базе старых советских образцов.

"Возникают такие удивительные ситуации, когда старый советский танк сорокалетней давности вдруг выдается за шедевр – за достижение украинской оборонной промышленности. Если элементы легкого тюнинга можно назвать "революционным прорывом" вооруженных сил Украины, то можно пожелать им только успехов", – сказал Игорь Коротченко.

По его словам, украинская оборонная промышленность в отсутствие кооперационных связей с Россией деградирует – 25 лет Украина распродавала советское военное наследство.

"Было три крупнейших военных округа: Киевский, Прикарпатский и Одесский. Там – огромные склады с оружием, предназначенным для развертывания новых общевойсковых и танковых армий в случае войны с НАТО. И вот 25 лет Украина все это распродавала, даже войдя кое-где в десятку ведущих экспортеров вооружений. Но сегодня, когда все распродано, собственная промышленность не работает, кооперационные связи разорваны, они не могут делать ничего. Например, последние поставки украинских БТР в Ирак. Ирак вернул их, потому что броня растрескалась. Такой же скандал был вокруг украинских танков "Оплот". Украинская промышленность может их выпускать, в лучшем случае, десятка полтора в год. Поэтому, к сожалению, советское наследство было колоссальным для Украины, а в условиях разрыва кооперационных связей с Россией фактически Украина просто деградирует", – считает военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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