Политолог: ВСУ усилит свой "военно-пропагандистский концерт" к четвергу

В самопровозглашенной ДНР рассказали о бежавших с позором бойцах ВСУ. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik не исключил, что в преддверии Дня независимости Украины силовики вновь попытаются предпринять попытки диверсий.

Украинские силовики попытались атаковать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в пригороде Донецка, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"В преддверии Дня независимости Украины подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады под командованием Красильникова предприняли попытку захвата наших позиций в районе (поселка) Жабуньки. Однако, получив соизмеримый и адекватный ответ, противник с позором бежал", – сказал он журналистам.

Басурин добавил, что попытка атаки сопровождалась обстрелом окраин Донецка, и порекомендовал командованию ВСУ соблюдать Минские соглашения.

"В очередной раз настоятельно рекомендую командованию ВСУ отказаться от реализации преступных планов и не на словах, а на деле выполнять достигнутые договоренности. Надеюсь, что произошедшие события станут для вас уроком на будущее", – добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Ясиноватский район из минометов крупного калибра. В ДНР в результате погиб сотрудник МЧС, есть раненые.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские силовики пытаются сделать невыносимой жизнь мирных жителей самопровозглашенной республики.

"Цель у украинских силовиков одна – сделать невыносимой жизнь мирных жителей, поэтому – ночные обстрелы и попытки прорывов. Мы видим также и пропагандистскую войну, (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр) Турчинов лично приезжает открывать вышку, которая должна транслировать украинские каналы на ДНР. Все это звенья одной большой цепи, позиции, связанной с созданием максимально невыносимых условий, то есть фактически террор на государственном уровне", – сказал Александр Асафов.

По его словам, помимо военных действий, силовики осуществляют диверсии. К 24 августа, когда на Украине будут отмечать День независимости, эти действия будут только усилены, считает он.

"Думаю, что за несколько дней до праздника будет достаточно событий, связанных с широкими провокациями, в надежде на медийный отклик и на нанесение существенного ущерба. Я сегодня ехал по территории республики и видел, как горят поля. Их тушат, и это большая проблема в местах, где стоит жара. Были зафиксированы поджоги Путиловского леса, практически непосредственно в Донецке. Такие диверсионные действия продолжаются, и они будут продолжаться. Думаю, что к четвергу будет эскалация всего этого военно-пропагандистского "концерта"", – отметил политолог.

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