Политолог: наступает "время агонии" террористов в Сирии

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России во время боевого вылета для нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии

ВКС уничтожили колонну боевиков ИГ*, направлявшуюся в Дейр эз-Зор, опубликовано видео с кадрами их уничтожения. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что в Сирии меняется тактика борьбы против террористов.

ВКС уничтожили колонну боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, которая следовала в Дейр эз-Зор, говорится в сообщении Минобороны России. Кадры уничтожения колонны боевиков опубликовано на сайте телеканала "Звезда".

"Авиация ВКС России уничтожила очередную крупную колонну боевиков ИГ*, направлявшуюся в район города Дейр эз-Зор, где международные террористы пытаются перегруппироваться и оборудовать свой последний плацдарм в Сирии", — отмечается в сообщении.

По информации российского военного ведомства, ликвидированы свыше 200 террористов, более 20 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами, а также бронетехника, включая танки.

Как сообщили в Минобороны России, выдавливаемые сирийскими войсками и ВКС России с юга провинции Ракка и с запада провинции Хомс боевики ИГ* в течение августа пытаются сконцентрировать силы в провинции Дейр эз-Зор.

"Разгром ИГ* в районе Дейр эз-Зор станет стратегическим поражением международной террористической группировки в Сирийской Арабской Республики", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Дейр-эз-Зор, блокированный боевиками, ключевой точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с ИГ*.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik отметил, что сейчас можно говорить об агонии террористов в Сирии.

"Меняется тактика борьбы против террористов в Сирии. Продолжается штурм Ракки, и если раньше арабо-курдские формирования с поддержкой США предоставляли боевикам и их семьям коридоры для выхода из города в сторону Дейр эз-Зора, то теперь попытки сделать так называемую "неприступную крепость" на востоке Сирии со стороны исламских радикалов не венчается успехом. Потому что инициатива действительно перешла на сторону сирийской правительственной армии и российских ВКС. И надо понимать, что речь идет об агонии режима — время пошло на месяцы. Если раньше, например, США заявляли, что борьба с ИГ* займет достаточно длительное время, то сейчас появились признаки, что военная фаза переходит в фазу политико-дипломатического урегулирования сирийского кризиса, определения сил, которые будут участвовать в этом процессе, и определения будущего самой Сирии. Появились сообщения, что в Эр-Рияде готовится встреча "каирской", "эр-риядской" и "московской" групп, где будут определяться главные принципы сирийского урегулирования", — сказал Станислав Тарасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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