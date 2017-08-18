Аналитик о скандале с украинскими школьниками: ситуация трагикомическая

Поездка украинских школьников в Россию обернулась скандалом на Украине. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik обратил внимание на избирательность киевских властей в подобных вопросах.

Министерство образования и науки Украины попросило государственную службу безопасности оценить вызвавший скандал случай, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра Павла Хобзея.

По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Это вызвало возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно об этом случае.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки – мы узнали об одной и надеемся, что других нет, мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение", – рассказал журналистам заместитель министра образования.

По словам Хобзея, ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. Дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей отметил, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России – ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", – добавил он.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik обратил внимание на избирательность киевских властей в подобных вопросах.

"Для современной Украины это гражданский поступок и проявление огромной смелости – взять учеников и поехать с ними в Россию на экскурсию. При этом все украинцы как ездили, так и продолжают ездить в Россию, в основном на заработки, в том числе и люди с Западной Украины, в том числе люди, которые участвовали в так называемой АТО на Донбассе, но на это власти закрывают глаза. А если такой человек, абсолютно нейтральный, абсолютно безобидный, как учительница, совершает тот же самый "страшный" поступок, тут же на нее "спускают всех собак". Появляются так называемые "гражданские активисты", которые требуют уволить, "уничтожить" эту женщину… Ситуация, с одной стороны, немыслимая, а с другой стороны – трагикомическая. Потому что все знают, что Украина продолжает торговать с Россией, украинцы продолжают ездить в Россию, но при этом почему-то некоторых украинцев берут и делают "козлами отпущения"", – сказал Станислав Бышок.

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