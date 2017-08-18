США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Аналитик о скандале с украинскими школьниками: ситуация трагикомическая

19:0518.08.2017
(обновлено: 19:08 18.08.2017)
080
© Фото : Российский центр науки и культуры в КиевеУкраинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!Украинские школьники, направляющихся в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества Здравствуй, Россия!
© Фото : Российский центр науки и культуры в Киеве
Поездка украинских школьников в Россию обернулась скандалом на Украине. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik обратил внимание на избирательность киевских властей в подобных вопросах.

Министерство образования и науки Украины попросило государственную службу безопасности оценить вызвавший скандал случай, когда учительница повезла школьников в Россию, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на заместителя министра Павла Хобзея.

Пункт пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины

По данным издания, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург для участия в учебно-образовательной программе Россотрудничества "Здравствуй, Россия!".

Это вызвало возмущение среди украинских политиков. В частности, депутат парламента Наталья Веселова направила запрос в ряд украинских ведомств с требованием объяснить ситуацию. Глава СБУ Василий Грицак накануне заявил, что ему ничего не известно об этом случае.

"Сейчас каникулы, учителя в отпусках. Когда происходят эти поездки – мы узнали об одной и надеемся, что других нет, мы не можем сказать, что граждане Украины не посещают Россию, граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки, потому что это происходит вне образовательной системы, это происходит по договоренности с родителями, и родители принимают то или иное решение", – рассказал журналистам заместитель министра образования.

Открытие в Киеве памятника бойцам ВСУ в виде меча, пронзающего карту РФ
© Ruptly
Эксперт: памятник в Киеве с пронзающим карту России мечом — это убого

По словам Хобзея, ведомство выяснило личность украинской учительницы, она работает в одной из киевских школ преподавателем русского языка. Дирекция школы называет ее хорошим преподавателем, который "добросовестно выполняет свои обязанности".

Хобзей отметил, что министерство пыталось связаться с учительницей, но не смогло. "Наверное, она сейчас находится вместе с детьми (в России – ред.). Когда вернется, мы попробуем все выяснить", – добавил он.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik обратил внимание на избирательность киевских властей в подобных вопросах.

"Для современной Украины это гражданский поступок и проявление огромной смелости – взять учеников и поехать с ними в Россию на экскурсию. При этом все украинцы как ездили, так и продолжают ездить в Россию, в основном на заработки, в том числе и люди с Западной Украины, в том числе люди, которые участвовали в так называемой АТО на Донбассе, но на это власти закрывают глаза. А если такой человек, абсолютно нейтральный, абсолютно безобидный, как учительница, совершает тот же самый "страшный" поступок, тут же на нее "спускают всех собак". Появляются так называемые "гражданские активисты", которые требуют уволить, "уничтожить" эту женщину… Ситуация, с одной стороны, немыслимая, а с другой стороны – трагикомическая. Потому что все знают, что Украина продолжает торговать с Россией, украинцы продолжают ездить в Россию, но при этом почему-то некоторых украинцев берут и делают "козлами отпущения"", – сказал Станислав Бышок.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена