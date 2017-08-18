В каскадном парке на юге Москвы все готово к III фестивалю фейерверков "Ростех". Среди пиротехников из Европы, Азии и Америки – впервые участники из Армении. Об армянском пирошоу радио Sputnik рассказал представитель "ереванской сборной" Рубен Тороян.

Как фестивальная площадка Братеевский парк с его прихотливым ландшафтом, водным простором и великолепным панорамным обзором привел в восторг команду из Армении. В ней объединились две компании: Pyroat Fireworks и "Шарм Холдинг". "Жаль, что у нас в Ереване нет таких возможностей!..", – сказал исполнительный продюсер "Шарм Холдинга" Рубен Тороян в интервью радио Sputnik. Но, кажется, то, что подготовили в Армении для фестиваля в России, способно вызвать еще больший восторг.

"Это живопись в ночном небе, – говорит Рубен Тороян. – Нас вдохновляют полотна художников – Моне, Ван Гога, армянских художников Минаса, Сарьяна – в основном импрессионистов, то есть очень красивая палитра. И мы пытаемся эту палитру воспроизвести. Зрелище, я думаю, будет для всех очень интересное. И не только наше зрелище, а весь фестиваль в целом. Собрались интереснейшие команды: из Бразилии, Китая, Японии, Франции. Для нас это фантастика в реальности – увидеть, что творят эти ребята и вытворить что-то свое".

Фестиваль фейерверков "Ростех" – это еще и конкурс. По его условиям каждый участник должен за 10 минут исполнить обязательную программу – "проиллюстрировать" любую из известных песен о Москве – а затем "фантазировать" на свободную тему. Для первого номера армянская команда ожидаемо выбрала песню Арно Бабаджаняна "Лучший город Земли". Разумеется, к армянским корням отсылает и вторая, свободная композиция. Это будет попурри огня и света на попурри из сочинений Арама Хачатуряна. "Танец с саблями", конечно, тоже разрисуют-расцветят!..

Информационную поддержку фестиваля фейерверков "Ростех" оказывает МИА "Россия сегодня".

Участник фестиваля "Ростех" Рубен Тороян: "В Ереване такого нет!.." Your browser does not support HTML5 audio

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.