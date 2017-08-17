Очевидец теракта в Барселоне: это было что-то невообразимое

На улице Рамбла в Барселоне минивен въехал в толпу людей, полиция назвала это терактом, один из подозреваемых задержан. Жительница Барселоны Алена, ставшая очевидцем произошедшего, в эфире радио Sputnik рассказала о случившемся.

Минивэн въехал в толпу в туристическом сердце Барселоны – в районе пешеходной улицы Рамбла, есть погибшие, десятки человек пострадали. Полиция назвала случившееся терактом.

Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью около 80 километров в час зигзагами, чтобы сбить как можно больше людей.

Власти официально подтвердили, что погибли 13 человек и 50 пострадали. По данным СМИ, число раненых превысило 60 человек.

После наезда водитель фургона сбежал. Как пишет издание El País со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии, личность водителя установлена, это Дрисс Оукабир (Driss Oukabir), который взял автомобиль напрокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода под Барселоной. Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье – испанском анклаве в Африке. По другим данным, он жил на юге Франции.

Однако по другим данным, подозреваемых двое. СМИ сообщили, что полиция задержала одного из них, также найден второй фургон, на котором злоумышленники пытались скрыться. Позже полиция подтвердила задержание одного из подозреваемых.

Кроме того, СМИ передают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП была слышна стрельба.

Позже поступила информация, что еще один автомобиль наехал на трех полицейских в районе Диагональ. Неизвестно, связано ли это ЧП с терактом, не исключено, что водитель просто не справился с управлением.

Жительница Барселоны, которая работает в магазине на улице Рамбла, Алена, ставшая очевидцем наезда фургона на толпу людей, в эфире радио Sputnik рассказала о том, что происходило на месте случившегося.

"Мы были там, это был разгар рабочего дня. Был очень большой шум – как будто много машин бьются одна о другую. Люди кричали, это было что-то невообразимое. Мы побежали смотреть, но тут же люди начали вбегать в наш магазин, мы начали закрывать ставни. Мы слышали выстрелы и шум. К нам постоянно подходили полицейские, давали нам воду, давали детям конфеты… Прошел час-полтора, мы попросились выйти, но нам запретили выходить. Полиция постоянно была с нами на связи. Где-то через два – два с половиной часа нам сказали, чтобы мы быстро группами выбегали. И пока мы выбегали, мы видели, что все киоски брошены, вокруг было несколько трупов. Сейчас все перекрыто, метро не работает, мы идем пешком по домам. Но никакой паники нет. Очень много полиции. Полиция очень хорошо относится к людям, объясняет все, ведет себя очень профессионально", – сказала Алена.

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