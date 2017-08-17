Сенатор о теракте в Барселоне: Европа не воспринимает адекватно ситуацию

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

Полиция и скорая помощь в районе наезда микроавтобуса на пешеходов в Барселоне. 17 августа 2017

В туристическом сердце Барселоны минивэн въехал в толпу, есть погибшие, десятки человек пострадали. Сенатор Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в нынешних условиях полностью обезопасить людей, живущих в Европе, вряд ли удастся.

Минивэн въехал в толпу в туристическом сердце Барселоны – в районе пешеходной улицы Рамбла, есть погибшие, десятки человек пострадали. Полиция назвала случившееся терактом.

Как рассказывают свидетели, автомобиль проехал по пешеходной зоне, после чего врезался в киоск. По словам очевидцев, машина ехала со скоростью около 80 километров в час зигзагами, чтобы сбить как можно больше людей.

Власти официально подтвердили, что погиб один человек и 32 пострадали. По сообщениям СМИ, число погибших может достигать 13 человек, в больницы доставлены 56 раненых.

Водитель сбежал, его разыскивают. Как пишет издание El País со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии, личность водителя установлена, это Дрисс Оукабир (Driss Oukabir), который взял фургон напрокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода под Барселоной.

По другим данным, подозреваемых двое. Сообщается, что полиция нашла второй фургон, на котором злоумышленники могли скрыться.

Кроме того, СМИ передают, со ссылкой на очевидцев, что в районе ЧП была слышна стрельба. Также есть информация, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов города и захватили заложников. Правоохранители ведут переговоры.

Район, где произошел наезд, оцеплен. Закрыты несколько линий метро, движение пригородных поездов в центр прекращено. Власти рекомендуют людям не приближаться к месту происшествия. Все развлекательные мероприятия в городе отменены. Таксисты возят людей бесплатно.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил, что находится в контакте с властями города. Он подчеркнул, что приоритетом сейчас является помощь раненым и содействие силам безопасности.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что в Европе до конца не понимают всю опасность сложившейся ситуации в плане террористической угрозы.

"В нынешних условиях людей, живущих в Европе, защитить невозможно. И я объясню, по какой причине. Ситуацию, которая сегодня сложилась с точки зрения террористической угрозы, Европа, к сожалению, адекватно не воспринимает. Спецслужбы в этих условиях не могут эффективно работать, потому что крайне сложно такие теракты предотвратить. Сегодня есть проблема, и эта проблема имеет свой центр – он называется ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России)", – сказал Франц Клинцевич в эфире радио Sputnik.

По его мнению, европейские страны выбрали неверный подход к данной проблеме, поэтому ситуация вряд ли улучшится в ближайшее время.

"Нужно объединять усилия. Но, к сожалению, в Европе это не понимают, и их толерантный подход и попытки не обидеть приезжих будут постоянно приводить к этим проблемам… При этом они (террористы) не готовят смертников, а совершают теракты таким примитивным способом – машина, нож, подворотня. В свою очередь руководители европейских стран слушают спецслужбы, которые говорят, что нет никаких ячеек, что это какие-то частные проявления полусумасшедших людей… Но это "миграционное оружие", которое запущено в Европе и будет работать и дальше", – считает сенатор.

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