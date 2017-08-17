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Эксперт о новом британском авианосце: доводиться он будет еще долго

15:1417.08.2017
(обновлено: 15:16 17.08.2017)
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© AFP 2017 / Andy BuchananАвианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытанийАвианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Новый британский авианосец Queen Elizabeth зашел в бухту Портсмута, которая станет для него пунктом базирования. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что у новой серии британских авианосцев есть как достоинства, так и недостатки.

Новый британский авианосец Queen Elizabeth зашел в бухту Портсмута, которая станет для него основным пунктом базирования, сообщают СМИ. Ожидается, что авианосец введут в эксплуатацию к концу нынешнего года, а его эксплуатация в полном объеме начнется в 2023 году.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов и вертолет Ка-29 Вооруженных сил РФ в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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Корабль Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров – первый  из серии британских авианосцев своего класса. Как было ранее объявлено, позже к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого идет на верфи в Файфе.

В июне этого года британский министр обороны Майкл Фэллон предположил, что Россия будет завидовать новому авианосцу ВМС Великобритании Queen Elizabeth. В ответ представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков отметил, что новый британский авианосец представляет собой лишь "удобную морскую мишень", в отличие от российского авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что новые британские авианосцы пока еще далеки от готовности. 

"Авиагруппа для Queen Elizabeth, а тем более для Prince of Wales не готова. Пилоты одиннадцати машин сейчас тренируются в США, к концу года их будет четырнадцать. Использовать этот авианосец будет реально только (самолетам) F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Они могут использовать и устаревшие Harrier, но это будет менее эффективно. Этот авианосец будет еще долго доводиться. Конечно, он не будет стоять в Портсмуте, он уйдет в ближайшее время на продолжение испытаний. Но оперативная готовность будет достигнута только через несколько лет", – отметил Олег Пономаренко. 

Что касается сравнений нового британского авианосца с "Адмиралом Кузнецовым", то, по словам эксперта, они некорректны – но если уж сравнивать, то выяснится, что у российского авианесущего крейсера есть важное преимущество.

"Сравнения некорректны с учетом различных концепций боевого применения. Queen Elizabeth – чистый авианосец. И те же англичане испытывали проблемы с кораблями охранения (авианосцев) в ходе войны с Аргентиной (за Фолклендские/Мальвинские острова в 1982 году – ред.). Большим концептуальным преимуществом "Адмирала Кузнецова" является то, что корабль оснащен очень большим количеством средств самообороны и определенным количеством средств нападения, пусть и небольшим. Это существенно", – сказал Олег Пономаренко.

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