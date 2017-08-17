Политик: Киев хочет вещать в Крыму? Пусть запустит хоть 200 своих каналов

В Киеве заявили о начале трансляции пяти украинских телеканалов в Крыму. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik назвал действия со стороны Украины "спектаклем". Однако, по его мнению, киевские власти вряд ли на этом остановятся.

Трансляция пяти украинских телеканалов на территорию Крыма началась в тестовом режиме с Чонгарской вышки в Херсонской области, заявил в четверг член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Ранее Костинский сообщал, что в приграничном с Крымом селе Чонгар завершено строительство 150-метровой телевышки. Член крымского правительства Заур Смирнов в свою очередь заявил, что украинская телевышка на границе с Крымом – бессмысленная пропаганда, которая не будет иметь никакого эффекта среди населения.

"На РТС Чонгар (Херсонская область) в тестовом режиме включено цифровое телевидение. На территорию Северного Крыма в стандарте DVB-T2 транслируются "UA: КРЫМ" (НСТУ), "5 канал", "Прямой канал" (Тонис), ICTV, "Черноморская ТРК", – написал Костинский на своей странице в Fаcebook в четверг.

По его словам, с 1 сентября мультиплекс начнет работать в стандартном режиме с мощностью 0,3 кВт, а с 1 ноября – с мощностью один кВт. Украинские каналы смогут смотреть в Красноперекопском и Джанкойском районах.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко считает действия Украины не более чем спектаклем.

"Разные заявления со стороны Украины в части того, что они Крым вернут силой, о том, что мы здесь (в Крыму) оккупированная территория – это все спектакль непонятно для кого. Хотят вещать? Пусть вещают. Ничего нового о себе они сообщить не смогут хоть через 200 своих каналов. Хотя бы по той простой причине, что сегодня существует интернет, который демонстрирует объективные реалии жизни, то, что происходит на Украине и то, что происходит сегодня на территории Крыма. Глобальные целевые федеральные программы, которые реализуются, мост в Крым, который, по сути, уже вышел на завершающую прямую – как против этого что-либо говорить? Это бессмысленно", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Он не исключил, что Киев будет предпринимать и другие попытки, чтобы лишить украинцев получать альтернативную информацию.

"Я думаю, Украина следующим своим этапом будет искать способы, как вообще парализовать интернет, как они уже сделали с частью провайдеров, для одного: чтобы украинцы получали меньше объективной информации с территории Крыма, о том, что мы здесь живем по своим правилам и реализуем свое право на собственный выбор", – отметил Вадим Колесниченко.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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