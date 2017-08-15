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Эксперт о конфликте США и КНДР: у американцев слова расходятся с делами

14:2715.08.2017
(обновлено: 14:28 15.08.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМужчина с флагом КНДР в ПхеньянеМужчина с флагом КНДР в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова может привести к коллапсу мирового масштаба, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире радио Sputnik профессор Александр Гусев отметил, что напряженность вызвана двойными стандартами США.

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова принимает крайне опасный оборот, заявила в эфире латвийской радиостанции Baltkom официальный представитель МИД Мария Захарова.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР
© REUTERS / KCNA
План удара: США и КНДР готовят нам Малый ледниковый период?
"Мы (МИД России – ред.) уже говорили о том, что ситуация находится на грани. Но, несмотря на это, мы слышим риторику и Пхеньяна, и заявления, которые каждый день идут из Вашингтона. Парадокс в том, что они идентичны. Идет прямое запугивание применением силы c обеих сторон. <…> Такое ощущение, что все заявления Пхеньяна переводятся на английский язык и озвучиваются официальными представителями США", – сказала она.

По словам Захаровой, у США есть полный инструментарий возможностей для устранения международных  кризисов  дипломатическим путем, "но все это забыто".

Она подчеркнула, что в результате возможного развязывания войны могут погибнуть много мирных жителей. "Если этот сценарий будет применен, то произойдет коллапс мирового масштаба с тотальным обходом международного права, о котором столько последние годы заботились именно в Вашингтоне, развязывая санкционные войны. <…> Речь идет о том, что могут погибнуть десятки, сотни тысяч мирных жителей", – заявила Захарова.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США и КНДР еще не исчерпали все варианты выхода из конфликтной ситуации.  

"Здесь достаточно много возможностей для локализации этого конфликта. США, да и в целом мировое сообщество не исчерпали все возможности для того, чтобы погасить эту напряженность, которая сейчас существует на Корейском полуострове. Но я полагаю, что до серьезного не дойдет. В этом я абсолютно убежден. Более того, и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже заявил о том, что есть такой план удара по военным базам на острове Гуам, но в тоже  время он заявил о том, что необходимо все же разговаривать", – отметил Александр Гусев.

Эксперт считает, что повышение напряженности во многих точках мира, в том числе и на Корейском полуострове, вызвана двойственной политикой США.

"Собственно, в ситуации в отношении Северной Кореи, да и в ряде других ситуаций американцы используют подход двойных стандартов. С одной стороны, они говорят, что готовы к диалогу. Более того, они заявляют, что прекратят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но военно-морские и военно-воздушные силы США, базирующиеся на острове Гуам, как проводили учения, так и проводят. И никаких сдерживающих факторов для американцев нет. Они говорят одно, а делают абсолютно противоположное. И такой подход к реализации в целом международных вопросов создает достаточно большие трудности. И все об этом знают, что у американцев расходятся слова с делами", – заключил Александр Гусев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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