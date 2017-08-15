Эксперт: причина противоречий США и Ирана в том, что Запад "потерял берега"

В Тегеране заявили, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять односторонние санкции. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Станислав Хатунцев

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что страна может выйти из соглашения по ядерной программе в считанные часы, если США продолжат расширять санкции, передает агентство France-Presse.

"Неудачный опыт санкций и сдерживания привел их предыдущие администрации за стол переговоров. Если они хотят вернуться к этой практике, определенно в краткое время – не недели или месяцы, а в масштабе часов и дней – мы вернемся к нашей прежней ситуации", – приводит агентство слова Роухани.

Иранский лидер заявил также, что американский президент Дональд Трамп "нехороший партнер".

Ранее США внесли 18 организаций и физлиц в список санкций по ракетной программе Ирана. При этом ранее Соединенные Штаты подтвердили, что Иран, по их мнению, соблюдает условия Всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

Иран и "шестерка" международных посредников достигли 14 июля 2015 года соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный Всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

Историк и публицист Станислав Хатунцев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для противников Ирана в США не имеет значения, соблюдает ли Тегеран подписанные договоры или нет.

"Иран вполне четко соблюдает соглашение в ядерной сфере, подписанное во время президентства (Барака) Обамы. Но в Соединенных Штатах сейчас оживились очень влиятельные политические силы, которые являются ярыми и открытыми противниками Ирана, отсюда и такая коллизия", – сказал Станислав Хатунцев.

По его словам, подобные действия Вашингтона создают неверие в возможность разрешения противоречий традиционными дипломатическими методами.

"Запад в целом, включая Соединенные Штаты, уже давно "потерял берега" и делает на международной арене, что хочет. Неважно, что подписаны соглашения и что вторая сторона их соблюдает – "ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", как сказано в басне Крылова и волке и ягненке. Если ты нужен Вашингтону, то можешь делать все, что угодно – внутри страны ограничивать не только свободу слова, но и любые демократические свободы, править чисто тоталитарными методами, рубить головы – и все равно будешь для Америки другом и союзником. В противном же случае будут привязываться к тебе на каждом шагу, пока не уничтожат, если смогут, как это было с бывшей Югославией", – считает Станислав Хатунцев.

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