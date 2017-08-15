Политик: Киев реализует лозунг – "Крым либо украинский, либо безлюдный"

ФСБ задержала агента СБУ, готовившего диверсии в Крыму, сообщили в ведомстве. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в последнее время Киев, по сути, повседневно ведет "террористическую деятельность" в отношении полуострова.

ФСБ задержала в Крыму агента Службы безопасности Украины, готовившего серию диверсий, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что задержанного зовут Геннадий Лимешко. Он уроженец Харьковской области, "ранее проходивший службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ".

В Крыму Лимешко должен был повредить линии электропередач Судак – Новый Свет, поджечь лес в районе Судак – Рыбачье – Алушта, вызвать горный обвал для перекрытия автомобильной трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье.

Лимешко задержали при попытке повредить линию электропередач.

"У иностранца изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, школьный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор ЛЭП) и цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в СБУ)", – перечислила ФСБ.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Идет расследование, разыскиваются возможные сообщники и пособники диверсанта.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал данную информацию.

"Действия Украины по отношению к Крыму мировое сообщество, к сожалению, никак не хочет "оценить". В одном ряду идет, по сути, террористическая деятельность, связанная с перекрытием воды, перекрытием газа, электроэнергии, с перекрытием продовольственных путей сообщения, а сегодня это еще и дополняется предотвращенным террористическим актом. Это говорит только об одном: для Украины и украинского правительства Крым – это вражеская территория. И лозунг, который постоянно звучал в Киеве – "Крым либо украинский, либо безлюдный" – реализуется повседневно, повсеместно в украинской политике против Крыма, против России", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, вряд ли это последний подобный случай.

"Я рад, что наши спецслужбы смогли предотвратить подобный инцидент – выявить террористов, которые готовили террористические акты против Крыма и против его инфраструктуры. Но в очередной раз хочу сказать: мы не должны терять бдительность и готовить себя к еще большим неприятностям, которые может нам продуцировать Украина, я полагаю, не без поддержки со стороны США", – считает политик.

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