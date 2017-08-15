Мнение: "последнее китайское предупреждение" в адрес США – не просто слова

Китай пообещал ответить США на возможное ужесточение правил торговли. Пекин способен дать Вашингтону адекватный ответ в этой сфере, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Сергей Санакоев.

Китай готов решительно ответить на возможное ужесточение правил в сфере двусторонних торговых отношений со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

"Китай надеется, что американские торговые представители будут уважать и придерживаться объективных фактов, а также действовать с осторожностью", – сообщили в ведомстве.

Минкоммерции отмечает, что "если США не примут во внимание факты, не будут уважать нормы многосторонней торговли и будут действовать в ущерб торговым отношениям двух стран, Китай не будет молча наблюдать за этим со стороны и предпримет необходимые меры для обеспечения своих законных прав и интересов".

Американский президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, пообещав, что Вашингтон ужесточит правила, нацеленные на обеспечение честной торговли. Также он сказал, что "это большой шаг, но это только начало".

Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привести к повышению тарифов на импорт.

Свое мнение о том, как Китай может преодолеть возможное ужесточение правил торговли, в эфире радио Sputnik высказал президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

"Говорить о том, что (сможет преодолеть) без всяких проблем – это было бы бравадой, но я уверен, что Китай способен адекватно отвечать на такие неправомерные с точки зрения элементарной логики международных норм односторонние действия США. Они будут ощутимы и для американских компаний и налогоплательщиков. Но, может, (эти меры – ред.) и не примут. Речь пока идет о поручении (президента США) провести расследование. Возможно, они просчитают ходы", – отметил Сергей Санакоев.

По его мнению, в случае принятия таких мер со стороны США у Китая найдется, чем ответить.

"Последнее китайское предупреждение – это не просто слова. Они умеют соизмерять высказанные в их адрес угрозы с теми ответами, которые они отправляют. В их арсенале, безусловно, много различных действий. У американских компаний очень много интересов в Китае – это и Boeing, и Apple со всеми айфонами, и сетевые магазины, и голливудское кино. Очень большой список компаний, которые могут быть значительно ущемлены в правах, если будет вынесено соответствующее решение против китайских компаний", – считает Сергей Санакоев.

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