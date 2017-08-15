Мнение: США "вытаскивают из шкафа" тему КНДР, чтобы указать место Китаю

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта. Свое мнение о шансах на политическое разрешение противостояния США и КНДР в эфире радио Sputnik высказал политолог Игорь Шатров.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал вооруженным силам быть готовыми нанести удар в любой момент в том случае, если он привет соответствующее решение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

Ким Чен Ын, согласно поступающей информации, также ознакомился с армейскими планами по пуску ракет в направлении Гуама.

В то же время северокорейский лидер заявил, что США должны сделать правильный выбор, чтобы избежать опасного военного конфликта, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

"США… должны принять верное решение и продемонстрировать с помощью действий, что они хотят снизить напряженность на Корейском полуострове и предотвратить опасное военное столкновение", – приводит Reuters слова Ким Чен Ына, которого цитируют северокорейские СМИ.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о готовности ответить на любую угрозу КНДР в отношении США или союзников – заявление прозвучало в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщило Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал". На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Северная Корея важна Вашингтону не сама по себе, а как средство давления на Китай. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

"Тему Северной Кореи можно "вытаскивать из шкафа" и перетряхивать еженедельно, ежедневно, ежечасно. Сейчас США пытаются "указать место" двум странам: России и Китаю. Северная Корея – это инструмент давления на Китай и вовлечения его в эту проблематику. Это расчет на то, что Китай завязнет в этой проблеме и будет меньше заниматься своими внутренними вопросами и международной политикой, и полностью вовлечется в "умиротворение" северокорейского лидера. Ему будет не до других задач, и его экономический и военно-политический потенциал снизится. Надежды на то, что Китай убедит Северную Корею, реальные политики США не питают. С другой стороны, они понимают, что Ким Чен Ын не такой сумасшедший, каким они его представляют для своего избирателя", – полагает Игорь Шатров.

Между тем, Пекин, по мнению эксперта, может рассчитывать укрепить свои политические позиции в мире через успешное разрешение нынешних проблем между США и КНДР.

"У Китая, как мне кажется, повышаются геополитические амбиции, и есть ощущение, что Китай хочет более серьезно заявить о себе на международной арене, стать реальным центром силы. Экономическая сила – одна из составляющих, но она не позволяет назвать "полюсом" никакую страну. Если северокорейская проблема каким-то образом будет решена, и Китай станет той силой, которая сможет это решить, то это повысит геополитическую роль Китая, которую мы уже сейчас ему приписываем, но она таковой не является на самом деле. И, вполне возможно, у китайского руководства возникли такого рода амбиции, и Китай может более активно втянуться в процесс умиротворения Северной Кореи", – считает Игорь Шатров.

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