Дипломат: созыв властями КНДР ключевых послов в Пхеньян – позитивный сигнал

Власти КНДР созвали своих послов из ключевых стран мира на совещание в Пхеньян. Профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов положительно расценивает подобные консультации. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Власти КНДР вызвали своих послов в крупнейших странах мира на совещание дипломатов в Пхеньян на фоне усиления международных санкций и нажима на северокорейское государство в связи с наращиванием его ядерного и ракетного потенциала, передало в понедельник информационное агентство Рёнхап.

"В настоящее время Северная Корея вызвала в Пхеньян послов в основных государствах, предположительно, для проведения совещания дипломатического состава", – приводит агентство слова источника в южнокорейском правительстве.

По данным агентства, в частности, в совещании участвуют посол КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, посол в России Ким Хён Чжун и постпред северокорейского государства при ООН Ча Сон Нам.

Как отмечает Рёнхап, такие совещания проводятся в КНДР ежегодно.

Северная Корея опасается угрозы со стороны США и усиленно форсирует создание межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, надеясь, что это поможет ей избежать участи Ирака. Однако тем самым КНДР нарушает режим нераспространения ядерного оружия, навлекая на себя все новые санкции со стороны СБ ООН.

Последний блок санкций, согласно принятой 5 августа резолюции СБ ООН, включает в себя ряд жестких мер, в том числе запрет на закупку у КНДР угля, железной руды и морепродуктов. В Пхеньяне эта мера была расценена как нарушение суверенитета страны.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что цель вызова послов до конца не раскрывается. Вместе с тем, по мнению дипломата, подобное совещание можно расценивать как положительный сигнал.

"Особого нагнетания обстановки здесь нет. Потому что приглашают послов для консультаций, а консультации – это очень распространенное и важное дело в дипломатии. Поэтому это можно только приветствовать. Но, естественно, что в дипломатии многие вещи делаются "за кулисами", и это еще один показатель того, что северокорейцы относятся ко всему серьезно. Я думаю, что это сигнал мировому сообществу, но вполне позитивный. В том плане, что это не какие-то воинственные высказывания, которых было достаточно и с одной стороны, и другой, это не угрозы, не бряцание оружием, а выбор политических путей для того, чтобы найти выход из ситуации. Я думаю, это вполне разумный и вполне обоснованный шаг", – сказал Александр Вавилов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, власти Северной Корее хотят проконсультироваться с послами, которые знакомы с ситуацией внутри других стран.

"Это консультации с людьми, которые знают ситуацию на местах – не из столицы смотрят, а на местах. Это очень важная составляющая любой дипломатической работы – наблюдать за развитием обстановки на конкретной арене, на конкретной политической сцене", – считает дипломат.

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