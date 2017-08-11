Мнение: строительство центра ВМС США на Украине – политическое преступление

Американцы строят морской оперативный центр на Очаковской базе ВМС Украины. Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik отметил, что подобными действиями США усугубляют для Украины внутренние и внешние противоречия.

Американская армия начала строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове, сообщает сайт ВМС США.

Церемония закладки фундамента состоялась еще 25 июля. Американские инженерно-строительные войска находятся в Очакове с апреля. Все это время они занимались подготовкой к строительству – подписывали контракты, получали разрешения, решали логистические вопросы.

Командный центр ВМС – один из трех проектов, запланированных США в Очакове. Предполагается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.

Другие два проекта – это помещения для технического обслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру базы.

Политический аналитик Роман Манекин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобными действиями США лишь усугубляют внутренние и внешние противоречия вокруг Украины.

"Я бы не стал преувеличивать практическую пользу для самой Украины такого рода "помощи". Тем более, когда речь идет о евразийском пространстве: когда рядом находится такая мощная ядерная держава, как Российская Федерация, когда внутри самой Украины существует гражданский конфликт. Если характеризовать ситуацию в целом, то надо понимать, что Соединенные Штаты совершают политическое преступление. Они практически стимулируют развитие гражданского конфликта внутри Украины, и в то же время пытаются использовать территорию Украины в качестве полигона для испытания своих военных технологий и оружия. Я убежден, что это противоречит интересам населения Украины. Это будет стимулировать развитие конфликтной ситуации на постсоветском пространстве", – сказал Роман Манекин.

В январе этого года Верховная рада приняла закон, разрешающий присутствие на территории страны иностранных военных для участия в учениях. В июле на юге Украины прошли военные учения Sea Breeze-2017, в которых принимали участие 17 стран, в том числе США.

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