Политолог: Саакашвили и его сторонники готовятся к реваншу

Лишенный украинского гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после посещения Литвы и Польши отправился в Венгрию. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что в Киеве в лице Саакашвили видят прямую угрозу.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что приехал с семьей в Венгрию.

"Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его супруге, украинской принцессе Анастасии", – написал Саакашвили в Facebook накануне вечером.

В конце июля стало известно, что президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили, который на тот момент находился в США, украинского гражданства. В администрации президента это решение объяснили тем, что политик предоставил недостоверные данные.

Позднее украинские пограничники заявили, что намерены изъять у Саакашвили паспорт в случае попытки пересечь границу. "Украинская правда" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре отмечала, что Киев готов выдать экс-губернатора Одесской области Грузии, если поступит новый запрос об экстрадиции.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, политолог Артур Атаев высказал мнение, что в Киеве видят в лице Саакашвили прямую угрозу.

"Саакашвили считает, что он рукопожатен и принимаем на территории бывшего соцлагеря, стран Европы, США, за исключением Украины. Почему? Потому что политическая элита Украины и олигархат видят в Саакашвили прямую угрозу существующему политическому режиму. Это видно на примере одесского телевидения. На днях ближайший соратник Саакашвили по партии "Рух новых сил" Давид Сакварелидзе в эфире устроил перепалку после мероприятия партии в Одессе. Саакашвили, Сакварелидзе и ряд других сторонников готовятся к реваншу. Появилась информация, что Саакашвили, как указано, "попытается качнуть Украину" с 23 по 24 августа, в День независимости (Украины) – попытается организовать "мини Майдан". То, что слово "Майдан" постоянно звучит в риторике Саакашвили и его соратников – это факт. Вот этого нынешняя украинская власть и боится. Тут вспоминаются слова Порошенко в адрес Саакашвили во времена, когда они еще дружили. Порошенко сказал, что это "человек, который умеет делать невозможное возможным". Думаю, что теперь Порошенко часто вспоминает эти слова", – сказал Артур Атаев.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года. На родине против него возбудили несколько уголовных дел.

В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года политик ушел в отставку, заявив о нежелании властей бороться с коррупцией.

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