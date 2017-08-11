Военный эксперт: США и КНДР начали подготовку к военным действиям

США собираются строить стены вокруг своих военных баз в Южной Корее, следует из размещенного в открытом доступе госзаказа. Конфликт с КНДР переходит в новую стадию, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Константин Сивков.

Командование сухопутных войск США планирует в экстренном порядке возвести вокруг своих баз в Южной Корее передвижные крепости. На американском официальном сайте госзакупок был размещен заказ на изготовление многокилометровых мобильных укреплений. Быстро перемещаемые и оперативно разворачиваемые антивзрывные барьеры (или стены) предназначены "для защиты расположений войск и командных пунктов от нападений вероятного противника".

В задании не указано, какие именно военные базы США Пентагон намерен защищать с помощью мобильных стен, говорится лишь, что речь идет о четырех объектах.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков отметил, что подобными сооружениями не защититься от ракетных ударов.

"Речь идет о системе блоков, которые устанавливаются для того, чтобы предотвратить прорыв на территорию базы грузовиков с тротилом или террористов с бомбами. Вот и все. Если говорить о ракетном оружии, артиллерии Северной Кореи, то это, конечно, не поможет. Это защита против диверсионных сил Северной Кореи в случае возникновения военного конфликта", — сказал Константин Сивков.

По его мнению, обстановка все больше обостряется, и стороны перешли к подготовке к военным действиям.

"Раньше, по всей видимости, такой прямой угрозы конфликта с Северной Кореей не было, а сейчас она реальна. Сейчас идет непосредственная подготовка к военным действиям друг с другом — это очевидно. Хотя не факт, что эти военные действия начнутся", — отметил военный эксперт.





Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.



У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!



