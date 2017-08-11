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Мнение: введя режим ЧП из-за опиатов, Трамп получит еще одну головную боль

08:5811.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидТаблеткиТаблетки
© РИА Новости / Максим Богодвид
Президент США Дональд Трамп собирается ввести режим чрезвычайного положения в связи с эпидемией зависимости от препаратов-опиоидов. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik отметил, что реакция на это в США может быть неоднозначной.

 Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени намерен объявить режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах из-за эпидемии употребления опиатов.

По словам Трампа, его администрация уже сейчас "готовит бумаги" для официального объявления об эпидемии.

"Это серьезная проблема, с которой мы еще никогда не сталкивались", — подчеркнул президент США, комментируя свое намерение ввести чрезвычайное положение.

Американский лидер также отметил, что употребление опиатов является проблемой для всего мира, не только для Соединенных Штатов.
"Мы потратим много времени, сил и средств для решения "опиатного кризиса", — заявил Трамп.

Как отмечает агентство Reuters, если американские власти объявят режим ЧП, то это позволит штатам, которые будут провозглашены зонами бедствия, получать различную помощь от федеральных фондов. Кроме того, это решение может привести к отмене или, наоборот, к ужесточению ряда требований по регулированию рынка опиатов.

Решение о введении режима ЧП – одно из немногих, которое Дональд Трамп может принять самостоятельно, пояснил в эфире радио Sputnik политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.

"Американские законы позволяют президенту единолично вводить режим чрезвычайного положения. Обычно эти режимы действуют в связи с внешнеполитической проблематикой, сейчас режим ЧП вводится в связи с внутренней проблемой, распространением опиатов. Действительно, это бич —  по статистическим данным, два миллиона американцев употребляют опиаты, и чаще всего они приобретают их в аптеке по рецепту", — сказал Евгений Бень.

По его словам, Дональд Трамп, вводя режим ЧС, преследует также и политическую цель.

"Безусловно, вводя режим ЧП, Трамп преследует и свои политические интересы. Трамп исходит из того, что его возможности игры на внешнеполитическом поле ограничены, все его многочисленные решения и инициативы должны утверждаться в конгрессе, где он постоянно встречает противодействие. Здесь же Трамп демонстрирует возможность воспользоваться своим правом", — отметил политолог.

Однако, по мнению эксперта, противодействие все же будет оказано.

"Де-юре никто не может воспрепятствовать введению этого режима. Но фактически препятствовать реализации режима ЧП в отношении опиатов будут компании и корпорации, которые производят и продают эти вещества. Здесь Трамп столкнется и с недовольством в политическом истеблишменте, поскольку там есть лица, которые лоббируют интересы этих компаний и корпораций. Во всяком случае, Трамп получит еще одну головную боль наряду с теми, которые у него есть. Но по этому поводу предстоят серьезные баталии и в обществе, и в прессе. И, возможно, общественное мнение в значительное мнение переключится с антироссийской истерии на тему опиатов", — сказал Евгений Бень.


У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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