Эксперт о ситуации с дипломатами: США не ожидали от РФ столь масштабных мер

Москве не пришлось бы сокращать число американских дипломатов, если бы ранее не было действий со стороны Вашингтона, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
"В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" – не наш выбор", – говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества". "Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", – отмечается в документе.
Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин считает, что Москва просто не могла не ответить на действия Вашингтона.
"Конечно, какая-то реакция со стороны России должна была быть. Но, к сожалению, в плане экономических инструментов Москва ограничена. Поэтому был выбран вариант одновременного ответа и на декабрьские шаги США (высылку российских дипломатов), и на новые санкции. Ответ США не будет зеркальным, сейчас с их стороны, скорее всего, усилится давление на контрагентов России в Европе. Я бы ожидал новых скандалов, вроде дела Siemens, но, может, в несколько другом ракурсе. В этом плане, думаю, стоит ожидать неприятных для Москвы сюрпризов", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.
По его мнению, в США не ожидали подобных ответных мер со стороны России.
"Я думаю, отношения пока будут заморожены на нынешнем уровне. В целом, мне кажется, что США не ожидали столь масштабных ограничений. Американская сторона была уверена, что Москва никак не сможет ответить. Вашингтон не был готов к такой масштабной высылке дипломатов. Для того же Госдепа это стало очень неприятной новостью", – считает политолог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке – по 455 человек с каждой стороны; 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
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