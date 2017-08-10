Эксперт о ситуации с дипломатами: США не ожидали от РФ столь масштабных мер

Посольство России в США ответило на заявление Госдепа о высылке американских дипломатов. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что отношения между двумя странами пока будут заморожены на нынешнем уровне.

Москве не пришлось бы сокращать число американских дипломатов, если бы ранее не было действий со стороны Вашингтона, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.

"В связи с сожалением, которое выразила официальный представитель госдепартамента (Хезер) Науэрт на своем брифинге 9 августа в отношении сокращения российской стороной персонала американских дипмиссий в России, хотели бы отметить следующее. Если бы не было высылки российских дипломатов и закрытия доступа к российской дипсобственности в США со стороны предыдущей администрации, а также санкционного закона, принятого уже при нынешней администрации, нам бы не пришлось прибегать к этим мерам. Обмен "уколами" – не наш выбор", – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия "тоже выступает за улучшение двусторонних отношений и поиск сфер сотрудничества". "Однако делаться это должно не на основе давления, а на основе учета интересов друг друга и взаимного уважения", – отмечается в документе.

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Павел Салин считает, что Москва просто не могла не ответить на действия Вашингтона.

"Конечно, какая-то реакция со стороны России должна была быть. Но, к сожалению, в плане экономических инструментов Москва ограничена. Поэтому был выбран вариант одновременного ответа и на декабрьские шаги США (высылку российских дипломатов), и на новые санкции. Ответ США не будет зеркальным, сейчас с их стороны, скорее всего, усилится давление на контрагентов России в Европе. Я бы ожидал новых скандалов, вроде дела Siemens, но, может, в несколько другом ракурсе. В этом плане, думаю, стоит ожидать неприятных для Москвы сюрпризов", – сказал Павел Салин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в США не ожидали подобных ответных мер со стороны России.

"Я думаю, отношения пока будут заморожены на нынешнем уровне. В целом, мне кажется, что США не ожидали столь масштабных ограничений. Американская сторона была уверена, что Москва никак не сможет ответить. Вашингтон не был готов к такой масштабной высылке дипломатов. Для того же Госдепа это стало очень неприятной новостью", – считает политолог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке – по 455 человек с каждой стороны; 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить работу. МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

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