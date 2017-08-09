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Политик о словах Климкина по поводу Крыма: диагноз должны поставить медики

15:3509.08.2017
(обновлено: 15:40 09.08.2017)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Украины в КиевеЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МИД Украины раскритиковал заявление немецкого политика Кристиана Линднера по Крыму. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что европейский политик сделал прагматичное и адекватное заявление.

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью Bild раскритиковал немецкого политика, лидера Свободной демократической партии (СвДП) Кристиана Линднера за его призывы развивать отношения с Россией и временно забыть о ситуации с Крымом.

Граница России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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"Мы очень обеспокоены тем, что некоторые политики снова и снова пытаются игнорировать явные нарушения прав человека или даже их оправдывать, как это делает сейчас лидер СвДП Кристиан Линднер, – заявил Климкин. – Этим они поощряют агрессора на дальнейшие злодеяния и становятся соучастниками преступлений Путина".

Климкин призвал добиваться "освобождения Крыма" любыми политическими и дипломатическими методами. Что касается санкций, то их, на его взгляд, нужно не ослаблять, а наоборот ужесточить.

Линднер, который стал пятым по популярности немецким политиком по итогам опроса, проведенного социологическим институтом Forsa для журнала Stern, ранее предложил постепенно ослаблять санкции против России, поощряя "промежуточные позитивные шаги", а вопрос с Крымом призвал рассматривать как временное решение на неопределенный срок.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Позже его поддержала сопредседатель фракции левых Сара Вагекнехт, заявив о необходимости возвращения к политике разрядки по отношению к России. Она также отметила, что европейцы должны адаптировать свою политику под собственные интересы вместо того, чтобы действовать в интересах США.

Председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко считает, что европейские политики начинают осознавать – Крым сделал свой выбор.

"Европейский политик сделал достаточно прагматичное и адекватное заявление, которое касается развития отношений с Крымом. Европейские политики понимают, что пора сбросить завесу стыдливости и признать, что жители Крымского полуострова сделали свой выбор: они живут, они будут жить. И в интересах европейцев – развивать отношения как с Крымом, так и Российской Федерацией", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что трудно комментировать подобные высказывания со стороны украинских политиков.

"Для мирового сообщества, в том числе для европейских политиков, понятно, что на территории Крыма проживают более двух миллионов человек, и действия украинского государства, направленные, по сути, на вымирание жителей полуострова не должны оставаться без внимания. Поэтому слова Климкина, откровенно говоря, трудно комментировать: это медики должны ставить диагноз человеку, который поощряет политику агрессии по отношению к жителям Крыма", – считает политик.

Крым вновь стал частью России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после того, как в Киеве произошел госпереворот. Воссоединение с Россией поддержали более 96,77% проголосовавших граждан республики. Украина, однако, до сих пор считает полуостров своей территорией.

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