Политолог о критике Трампа Маккейном: президент США сам попал "под огонь"

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал угрозы президента Дональда Трампа в адрес КНДР. Политолог Александр Сафонов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер в данном случае попал в непростую ситуацию.

Американский сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на возможные провокации со стороны КНДР.

"Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", – заявил Маккейн в эфире радио KTAR.

Сенатор также сказал, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа. "Я не знаю, что он такое говорит, я давно прекратил попытки истолковать то, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает", – заявил сенатор.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнем и яростью" в случае, если Северная Корея действительно будет представлять угрозу американским территориям.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнем и яростью, которую мир не видел раньше", – сказал Трамп.

Независимый политолог Александр Сафонов считает, что Дональд Трамп в очередной раз попал в непростую ситуацию.

"Маккейн и его сторонники отличаются крайне жесткой линией и настаивают на максимально жестких ответных мерах как по отношению к России, так и по отношению к Ирану и Северной Корее. Насколько я понимаю, критика Дональда Трампа со стороны Маккейна заключается в том, что, несмотря на многочисленные обещания Трампа и его администрации так или иначе воздействовать на КНДР, никаких значимых результатов это не принесло: КНДР продолжает испытания, в том числе и ракетные. В соответствии с этим, Маккейн и его соратники настаивают на том, чтобы Трамп предпринимал более действенные шаги. Вопрос в том, что для этого не так много возможностей. Необходима договоренность с Китаем. У Китая, в свою очередь, много своих интересов на Корейском полуострове, и они, безусловно, не всегда пересекаются с американскими. И поэтому Трамп опять попал в достаточно сложное положение, когда находится под огнем не только Демократической партии, но и многих членов Республиканской", – сказал Александр Сафонов в эфире радио Sputnik.

Маккейн является председателем комитета по вооруженным силам сената и в этом качестве оказывает большое влияние на внешнюю и оборонную политику США. Маккейн известен как "ястреб" в своем подходе к внешней политике. Ранее в июле 80-летний сенатор перенес операцию, после которой у него диагностировали рак мозга. Несмотря на тяжелую болезнь, Маккейн не планирует уходить из конгресса.

Однако, по мнению Александра Сафонова, Маккейн теряет свой политический вес.

"Роль Маккейна не стоит преувеличивать. Сенатор довольно длительное время находится не в лучшем состоянии здоровья, у него был диагностирован рак. После проигрыша президентской кампании (бывшему президенту США) Бараку Обаме Маккейн потерял многие позиции внутри собственной Республиканской партии, но он представляет большое и значимое радикальное крыло республиканцев в отношении внешней политики. С точки зрения Маккейна, требуются более жесткие меры по отношению к КНДР. Насколько я понимаю, они подразумевают, в том числе, возможность военной интервенции для предотвращения угрозы для территории США. Напомню, что сейчас обсуждаются как раз различные заявления северокорейской стороны, в том числе, угрозы нанести удар по американской территории. Это, безусловно, добавляет нервозности международным отношениям в регионе", – сказал Александр Сафонов.

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