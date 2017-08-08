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Мнение: заявления Токио о пересмотре статуса войск США – пустые разговоры

20:0408.08.2017
(обновлено: 20:08 08.08.2017)
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© AFP 2017 / Kazuhiro NogiВоенный грузовой самолет США на острове Окинава, ЯпонияВоенный грузовой самолет США на острове Окинава, Япония
© AFP 2017 / Kazuhiro Nogi
Член кабинета министров Японии Тэцума Эсаки высказался на Окинаве за пересмотр соглашения с США о статусе американских войск. Эксперт Виктор Павлятенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это заявление – чисто популистский шаг.

Новый министр правительства Японии по делам Окинавы и "северных территорий" (оспариваемых Токио четырех российских островов южных Курил) Тэцума Эсаки высказался за пересмотр соглашения с США о статусе американских войск. 

"Необходимо еще немного пересмотреть соглашение о статусе сил", – приводит агентство Киодо слова Эсаки с пресс-конференции на Окинаве. По мнению министра, "правительству следует должным образом отреагировать на чувства местных жителей и сказать США то, что нужно сказать, пусть это потребует времени, но необходимо разговаривать".

Заявление министра прозвучало на фоне просьбы правительства Японии к США прекратить полеты конвертопланов Osprey на Окинаве до выяснения причин крушения одного из них у побережья Австралии. Однако полеты с американской военной базы Футэмма на острове продолжаются.

Жители Окинавы и местные власти настаивают на выводе американской базы Футэмма за пределы префектуры и протестуют против строительства нового аэродрома на севере острова.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании нижней комиссии по бюджету в парламенте в Токио. 24 июля 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Крапленые карты. Премьер Японии перетасовал правительство

На Окинаве сосредоточены примерно 70% всех военных объектов США в Японии. Соглашение о статусе американских войск, подписанное в 1960 году, направлено исключительно на защиту американцев с военных баз. Например, японская прокуратура не может предъявлять им обвинения за противоправные действия при прохождении воинской службы. 

Премьер Японии Синдзо Абэ сформировал новый кабинет министров 3 августа. Как сообщали японские СМИ, получивший пост министра 73-летний Эсаки обратил на себя внимание тем, что после назначения заявил о намерении читать вслух заготовленные правительством тезисы, чтобы не ошибаться.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Павлятенко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главной целью заявления японского министра является повышение популярности действующего правительства на Окинаве и в стране в целом.     

"Это говорил новый член кабинета – кабинета, у которого чуть-чуть приподнялся рейтинг, но лидер которого, (премьер Синдзо) Абэ располагает по-прежнему неудовлетворительным рейтингом для национального лидера. И это заявление нового министра должно было бы способствовать росту рейтингов и внушению надежды, что в этом направлении начнутся какие-то переговоры (с США). То есть, чисто популистский шаг. На самом деле у правительства Японии на сегодняшний день нет ни желания, ни потенциала для ведения переговоров с американцами об изменении статуса войск", –  считает Виктор Павлятенко.  

По его мнению, правительство Японии будет вполне удовлетворено символическими жестами американских военных навстречу японскому общественному мнению.   

"Например, на днях прошла церемония передачи земель американского полигона на Окинаве в распоряжение гражданских властей. Это такой практический, но вместе с тем пропагандистский шаг, который был призван показать, что американцы понимают надежды и чаяния японского народа и стараются идти им навстречу. А слова о возможном изменении статуса американских войск – это только пустые разговоры", – полагает Виктор Павлятенко.   

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