Мнение: выделенные на украинскую "стену" деньги имеют чудесное свойство

В этом году на реализацию проекта "Стена" Киев планирует потратить 500 млн гривен. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik отметил, что строительство "стены" – это давняя идея украинской власти.

В 2017 году на реализацию проекта "Стена" на границе Украины и РФ планируется потратить 500 млн гривен. Об этом заявил новый глава Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Петр Цикигал, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу ГПС.

По словам Цигикала, за 2015-2016 годы погранслужба получила на этот проект 600 млн грн, это около 15% от нужной суммы. В 2017 году, сказал глава ГПС, на проект было выделено 200 млн гривен, плюс изменения в бюджет добавили еще 300 млн гривен. Петр Цигикал сообщил, что в рамках реализации проекта уже оборудованы 274,6 километра противотанковых рвов, 47,1 километра контрольно-следовых полос, 84 километра оград, 179,9 километров рокадных дорог.

В ведомстве напоминают, что до конца 2017 года планируется завершение "стены" в Харьковской области.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что возведение "Стены" является для нынешних властей в Киеве идеологически мотивированным проектом.

"Строительство стены – это давняя идея украинской власти, как мы помним, этим занимался еще (экс-премьер Арсений) Яценюк. И нужно признать, что это совершенно не случайно. Украина пытается себя позиционировать как "форпост западной цивилизации" против "русского варварства". И стена должна наглядно демонстрировать, где проходит "граница цивилизаций"", – сказал Игорь Шишкин.

Впрочем, по его мнению, для курирующих проект украинских чиновников главной является другая сторона вопроса.

"А другая сторона вопроса – это финансы. Мы знаем, что деньги, выделенные при Яценюке, "чудесным образом" испарились. Точно так же те деньги, что еще выделят, пойдут в основном в карманы чиновников. Поэтому они кровно заинтересованы в том, чтобы этот проект продвигать. А где возьмут деньги – естественно, из тех денег, что Запад выделяет Украине как "форпосту западной цивилизации", противостоящему "агрессивной России"", – отметил Игорь Шишкин.

"Стена" строится на границах с РФ в Харьковской, Черниговской и Луганской областях. Ранее украинские СМИ сообщали о многочисленных случаях хищений при выполнении работ.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.