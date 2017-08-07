Эксперт: для РФ сокращение зависимости от доллара – это вопрос безопасности

В российском МИД заявили, что Россия может сократить зависимость экономики от доллара и от американской валютно-финансовой системы в ответ на санкции США. И работа в этом направлении уже ведется, сказал в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Зубец.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков рассказал об ответе Москвы на новые санкции США. По словам дипломата, власти намерены сократить зависимость от американских платежных систем и доллара.

Рябков добавил, что для России важно "создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была меньше". В противном случае, по словам замминистра, "мы будем все время сидеть у них на крючке – ровно то, что им и нужно".

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио Sputnik сказал, что работа в этом направлении уже ведется.

"Совсем отказаться от американской валютно-финансовой системы достаточно сложно, потому что более половины расчетов в мире совершается именно в долларах. В данном случае речь идет о долларе как расчетной единице, потому что США в любой момент могут заблокировать российские платежи в международных торговых операциях – именно об этом идет речь, и с этим надо было давно заканчивать. Необходимо создавать альтернативные варианты. И та (платежная) карта "Мир", которая на сегодняшний день продвигается в России, как раз и является действием в этом направлении – то есть это уже происходит. Это вопрос безопасности. Необходимо, чтобы российская платежная система была независима и позволяла нам жить свободно от угрозы санкций и блокировки наших счетов, позволяла нам пользоваться нашими деньгами без оглядки на процессинговые центры, которые находятся за пределами нашей страны", – сказал Алексей Зубец.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Новый пакет ограничений стал самым масштабным с начала 2014 года. Документ в основном касается российского энергетического сектора.

Согласно американским законам, президент мог наложить вето на законопроект конгресса, однако фактически был вынужден подписать документ. Обе палаты парламента поддержали санкции подавляющим числом голосов и смогли бы легко преодолеть отказ Трампа.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!