Мнение: Киев пытается "утилизировать" боевиков "Правого сектора"*

Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки а Яворивском военном полигоне во Львовской области

Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки а Яворивском военном полигоне во Львовской области

ВСУ открыли залповый огонь по позициям "Правого сектора"* на мариупольском направлении, заявили в ДНР. Политолог Александр Казаков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, скорее всего, этот обстрел не был случайным.

Украинские силовики открыли огонь из систем залпового огня "Град" по позициям подразделения "Правый сектор"* на мариупольском направлении, заявили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

Как отметил представитель командования, военные обстреляли радикалов, которые находятся в районе села Пищевик. Обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного пункта Заможнее.

Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что в подконтрольные Киеву города под Донецком прибыли бойцы "Правого сектора"*, "которые, в отличие от многих украинских солдат, с большим желанием продолжают геноцид и уничтожение населения Донбасса".

Директор Центра либерально-консервативной политики им. П.Столыпина и П.Струве Александр Казаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обстрел подразделениями ВСУ позиций "Правого сектора"* – это, по сути, не "дружеский огонь", то есть, не случайный обстрел "своих".

"Похоже, две эти силы друг для друга давно уже не "свои". Память у людей еще не отшибло, и военнослужащие ВСУ помнят, что неоднократно за их спинами становились карательные батальоны в качестве заградотрядов. Кроме того, очень часто выезжающие на передовые позиции представители карательных батальонов провоцируют ситуацию, обстреливая силы самообороны (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР, а "ответка" приходит на головы ВСУ", – напомнил Александр Казаков.

По его мнению, Киев заинтересован в "утилизации" как можно большего числа ультранационалистов в ходе боевых действий.

"Хочу напомнить слова главы ДНР (Александра) Захарченко, которого журналисты спросили, какой смысл в этих атаках (украинской стороны – ред.), которые, как заранее ясно, все равно будут отбиты, а нападающая сторона – украинская – понесет потери. И тот сказал, что один из смыслов – в "утилизации" ультранационалистов, "ультранаци", с которыми Киев тоже не знает, что делать… А делать с ними Киеву что-то нужно, то есть, как-то "утилизировать" ультранаци, у которых руки по локоть в крови. Это не просто слова – накопилось огромное количество полностью доказанного фактического материала по их преступлениям – и военным преступлениям, и преступлениям против человечности. У этих людей нет обратной дороги, и куда их теперь девать? И Киев тоже заинтересован, чтобы их не было", – считает Александр Казаков.

"Правый сектор"* – украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля – в подавлении протестов на востоке Украины.

*Экстремистская организация запрещена в России

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