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Политолог о санкциях ЕС: нишу Siemens в РФ без зазрения совести займут США

19:1604.08.2017
(обновлено: 19:47 04.08.2017)
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© AP Photo / Matthias SchraderЛоготип промышленного конгломерата Siemens в Мюнхене, ГерманияЛоготип промышленного конгломерата Siemens в Мюнхене, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
ЕС расширил антироссийские санкции из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik назвал такое решение результатом "политической рефлексии" Евросоюза.

Евросоюз расширил список антироссийских санкций из-за скандала с поставками турбин Siemens в Крым, сообщил Совет ЕС.

"ЕС добавил трех российских граждан и три компании, вовлеченные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпадающих под ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в сообщении.

Логотип компании Siemens на заводе в Берлине, архивное фото
© REUTERS / Fabrizio Bensch/Files
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Под ограничения попали три компании и три российских гражданина, в том числе замминистра энергетики Андрей Черезов, глава департамента ведомства Евгений Грабчак, гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка и компания "Интеравтоматика".

В Совете ЕС считают, что Черезов "разделяет ответственность за решение о доставке газовых турбин Siemens в Крым".

"Это решение способствует установлению независимого энергоснабжения Крыма и Севастополя, что является средством поддержания их отделения от Украины и подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в обосновании решения о наложении санкций.

Логотип промышленного концерна Siemens
© AP Photo / Matthias Schrader
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Грабчак попал в санкционный список как "лицо, ответственное в министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму". Эти проекты, по мнению ЕС, также подрывают территориальную целостность Украины, поскольку способствуют автономному энергоснабжению Крыма.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что решение о расширении антироссийских санкций было принято в сжатые сроки.

"Меня настораживает, что все эти санкции вводятся так оперативно и до судебных решений, потому что такие ситуации все-таки должны разбираться в суде. Российская сторона настаивает на том, что сертификацию турбины прошли уже в России, и это, по сути, уже российское изделие, а Siemens с самого начала повел себя нервно и делал множество политических заявлений, которыми, как я понимаю, хотел "отмазаться" от возможной резкой реакции контролирующих органов ЕС и США", – сказал Алексей Мухин в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, Siemens вряд ли захочет терять российский рынок. При этом, по его словам, в случае ухода концерна из России его ниша долго пустовать не будет.

"Siemens делает резкие заявления в разные стороны, пытаясь заранее подстелить соломки везде, но при этом все, что он сделал – это, по-моему, вышел из акционерного капитала одной из компаний. Все. Пока он больше ничего не сделал, потому что терять российский рынок в результате этого "испуга", я думаю, он не хочет. Это очень серьезный для него рынок. И здесь, я боюсь, ему (Siemens) придется уступить американским компаниям, которые без зазрения совести занимают те места, которые освобождают европейцы под влиянием этих самых санкций. И они уже сотрудничают с нами. Американская фемида каким-то невообразимым образом не очень жестко наказывает американские компании за сотрудничество с "агрессивной" Россией. Вот такой парадокс", – отметил политолог.

В целом, как считает Алексей Мухин, санкции в отношении РФ вызывают все больше вопросов уже и на самом Западе.

"Текущие санкции введены в результате политической рефлексии Еврокомиссии, Евросоюза относительно вот этого конкретного нарушения. Поэтому они и введены в отношении всего лишь трех человек. Вообще санкционная политика Запада вызывает вопросы не только у нас, но и уже на самом Западе: ребята, зачем вы стреляете себе в ногу? Россия – это часть мировой экономики", – заключил политолог.

В начале июля Siemens заявил, что четыре турбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также немецкий концерн намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

Центральный офис компании Siemens в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Политолог: выигрывающая от скандала с Siemens сторона – далеко от Европы

При этом в "Технопромэкспорте" подчеркнули, что приобрели турбины на вторичном рынке, и их модернизировали российские специалисты. По словам министра энергетики Александра Новака, оборудование немецкого концерна можно заменить продукцией других компаний.

Позднее стало известно, что МИД Германии готовит общеевропейский ответ на скандал с поставками турбин, на прошлой неделе его согласовали постпреды стран-членов ЕС.

Арбитраж Москвы 11 июля зарегистрировал иск Siemens к "Технопромэкспорту".

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