Американист: США делают "злобный выпад", но ждут от России шаг навстречу

В Госдепе рассказали о сферах сотрудничества между США и Россией. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что отношения Москвы и Вашингтона еще "не достигли дна", отметив, что экс-президент Барак Обама оставил за собой "минное поле".

Вашингтон и Москва должны найти сферы для сотрудничества, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, комментируя высказывание премьер-министра России Дмитрия Медведева об отношениях между двумя странами.

"Мы две ядерные сверхдержавы. И люди по всему миру согласны, что США и Россия должны быть способны работать друг с другом. Посмотрите на перемирие на юго-западе Сирии, которое соблюдается уже почти месяц. И это пример хорошего сотрудничества США и России", – сказала дипломат.

Отвечая на вопрос о заявлении Медведева, Науэрт отметила, что отношения между двумя странами находятся на "низком уровне", но надо найти "области для взаимодействия".

В то же время представитель Госдепа отказалась комментировать заявление Медведева о том, что новые санкции равносильны торговой войне. "Если Россия такое говорила, то она, конечно, имеет право говорить, но больше на эту тему я ничего не могу сказать", – отметила она.

После принятия закона о санкциях Дмитрий Медведев выразил мнение, что Вашингтон объявил Москве полноценную торговую войну, положив конец надежде на улучшение двусторонних отношений. При этом глава российского правительства выразил уверенность, что новые санкции против Москвы будут действовать десятилетиями, и указал на то, что американский истеблишмент "вчистую обыграл" Трампа.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что многие в РФ после прихода в США Дональда Трампа надеялись на нормализацию отношений. Однако этого не произошло, и Москва сейчас вынуждена отвечать на недружественные действия Вашингтона.

"Россия будет вынуждена ответить на новые санкции США. То, что мы ограничили доступ к дипсобственности и сократили количество американских дипломатов и персонала – это был только ответ на русофобский выпад (экс-президента США Барака) Обамы в конце декабря прошлого года. Тогда мы не ответили, мы прекрасно понимали, что Обама оставляет после себя "минное поле" для нового президента. Мы полгода ждали после инаугурации Трампа каких-то попыток нормализовать отношения между нашими странами. Этого не произошло. Но надежда, конечно, умирает последней. Думаю, мы еще не достигли дна в наших отношениях с США на данном этапе", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, в ближайший год-полтора вряд ли стоит рассчитывать на кардинальное изменение российско-американских отношений. Но все могут изменить выборы в конгресс США в 2018 году.

"Подписание закона о санкциях свидетельствует о бессилии Трампа. Конечно, Трампу сейчас меньше всего надо "дразнить гусей". И лично у меня надежда на выборы в конгресс в ноябре следующего года. Конгрессмены-республиканцы, которых уже сейчас большинство в конгрессе – это не республиканцы Трампа. Вот если Трампу удастся перетянуть их на свою сторону и сделать из них не "республиканцев против Трампа", а "республиканцев за Трампа", будет какой-то шанс на улучшение", – считает американист.

Он отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона возможно только на равноправных условиях.

"Меня на самом деле смутило, что кроме Сирии Хизер Науэрт не назвала никакую другую сферу (сотрудничества). Есть, конечно, какое-то поле для сотрудничества, но только в том случае, если оно будет взаимовыгодным. Но пока, как это обычно бывает у американцев, они делают какой-то злобный выпад, после чего требуют, чтобы мы сделали шаг им навстречу", – заключил Александр Домрин.

В среду президент США Дональд Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. При этом Белый дом опубликовал заявление американского лидера, в котором отмечается, что документ неудачен и противоречит Конституции Соединенных Штатов. Трамп также не исключил, что Вашингтон предпримет шаги, чтобы не допустить негативных последствий для американского бизнеса, друзей и союзников США.

На прошлой неделе Москва объявила о сокращении численности дипломатической миссии США в России на 755 человек. Кроме того, был введен запрет на использование американскими дипломатами дачи в Серебряном Бору и складами на Дорожной улице в Москве.

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