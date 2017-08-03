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Джабаров: обращение сенаторов США к ФИФА попахивает "охотой на ведьм"

18:4803.08.2017
(обновлено: 18:49 03.08.2017)
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В американском сенате просят ФИФА проверить условия труда строителей на объектах ЧМ-2018 в России. Сенатор Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik отметил, что в США уже не знают, в чем еще обвинить РФ, чтобы "отодвинуть" ее, в том числе, от мундиаля.

Группа американских сенаторов обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой провести расследование условий труда на стройках объектов чемпионата мира 2018 года в России.

В обращении, которое подписали восемь законодателей во главе с сенатором от штата Нью-Джерси Бобом Менандесом, говорится, что ФИФА должна выполнять свои обязанности в области прав человека, защищая рабочих и спортсменов от принудительного труда.

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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"Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самых уязвимых людей на планете", – отмечают сенаторы.

Весной газета The Guardian опубликовала письмо главы ФИФА Джанни Инфантино, в котором он говорил о наличии доказательств нарушения прав рабочих из КНДР при строительстве стадионов в России. Однако позже в организации заявили, что уже в марте 2017 года группа мониторинга ФИФА не обнаружила там ни одного северокорейского строителя, и информация об ущемлении прав не подтвердилась.

Это не первая попытка американских законодателей повлиять на подготовку России к приему мундиаля. В апреле сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь написал письмо ФИФА c требованием отобрать у России право на проведение чемпионата. Поводом стала химическая атака в сирийской провинции Идлиб, которую президенту Сирии Башару Асаду якобы "позволили" сделать российские власти. При этом Дамаск опроверг свою причастность к атаке, а Россия призывала провести тщательное расследование событий.

Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России, член временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу Владимир Джабаров считает, что американские сенаторы уже просто не знают, в чем еще обвинить Россию.

"ФИФА всегда вне политики. И не раз так было, что ФИФА дисквалифицировала ту или иную спортивную федерацию, если правительство ее страны пыталось оказать какое-то давление. Подобному давлению ФИФА не поддастся. Это исключено. Во-вторых, на счет использования (принудительного) труда. Я думаю, что это вообще глупость полная. У нас для того, чтобы строить, трудовых ресурсов достаточно, много мигрантов из Центральной Азии, из стран СНГ, это наши ближайшие союзники. Я думаю, что все это из области фантастики и очень попахивает "охотой на ведьм". То есть они уже не знают, что попытаться найти в нашей стране плохого, чтобы отодвинуть ее на задворки истории. Но это не получится", – сказал Владимир Джабаров в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что работы по подготовке к ЧМ в России близятся к завершению.

"И очередная попытка лишить нас чемпионата мира предпринята потому, что все понимают: когда люди, политики из многих стран мира приедут в Россию, как они недавно приезжали на Кубок конфедераций, они увидят замечательную страну, прекрасную, цивилизованную, а самое главное – гостеприимство наших людей. Мы приветствуем всех – и американских болельщиков, и болельщиков из стран Европы, Азии, в общем, с любых континентов. Добро пожаловать в Москву", – сказал сенатор.

Он подчеркнул, что все обвинения в адрес России не имеют ничего общего с действительностью.

"Я, честно говоря, не видел материалов, на что они (американские сенаторы) ссылаются. Но в основном они всегда ссылаются на то, что мы "вмешиваемся" в их выборы. Однако, хоть один материал вы видели о том, что "русские хакеры" вмешались в избирательную кампанию в Штатах? Я думаю, что это из области большого вранья, и негоже нам обращать на это внимание", – заключил Владимир Джабаров. 

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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