Аналитик: убытки Siemens от потери рынка РФ будут заметными для акционеров

В Siemens рассказали об ожидаемых убытках из-за скандала с турбинами в Крыму. Аналитик Роман Ткачук в эфире радио Sputnik отметил, что пока потери компании не выглядят существенными, но они могут увеличиться.

Немецкий промышленный концерн Siemens AG ожидает упущенную выручку в России в 2017 году в диапазоне 100-200 млн евро из-за ситуации с поставкой газовых турбин в Крым, заявил генеральный директор компании Джо Кэзер (Joe Kaeser) после публикации финансовой отчетности Siemens.

Кэзер сообщил, что ежегодная выручка Siemens в России составляет около 1,2 млрд евро, пишет агентство Bloomberg.

Ранее Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук выразил мнение, что потери компании пока не выглядят существенными, но они могут увеличиться.

"Потери в 100-200 млн евро – это всего доли процентов годовой выручки Siemens, не столь значимая потеря. Однако, на мой взгляд, убытки могут быть гораздо больше. Если смотреть, например, на следующий год, то потери могут быть уже в несколько миллиардов евро. А это уже проценты от годовой выручки, что значимо по прибыли. Это станет заметно акционерам компании, которые будут недовольны таким результатом. Учитывая, что эти проблемы – надолго, и время может быть потеряно. Если Россия откажется от услуг Siemens, то заказы пойдут на Калужский завод, другие российские заводы, и тогда потери Siemens растянутся на многие годы. Для компании это негативный момент, а главный риск – Siemens может потерять российский рынок. Поэтому компании придется выбирать: либо идти на компромисс с Россией, либо следовать предписанию Еврокомиссии. Возможно, будут какие-то штрафы. Но, на мой взгляд, учитывая потери, все-таки приоритетнее сохранить статус на российском рынке", – сказал Роман Ткачук.