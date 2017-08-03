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Политолог о ракетных испытаниях КНДР: кто-то смеется, а кто-то верит

12:3303.08.2017
(обновлено: 12:36 03.08.2017)
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© REUTERS / KCNAВторой запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017Второй запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в Пхеньяне. 29 июля 2017
© REUTERS / KCNA
Госдеп потребовал от американцев покинуть Северную Корею до 1 сентября. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США тем самым демонстрируют КНДР свою решимость действовать жестко.

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: у КНДР нет никаких уникальных военных технологий. И быть не может
Все американские граждане должны до первого сентября покинуть КНДР, говорится в заявлении Госдепа США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее Вашингтон объявил запрет на поездки американцев в КНДР с начала сентября в связи с "серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей".

Подчеркивается, что американские паспорта больше не будут действовать при поездках в Северную Корею или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, будет действовать один год.

Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.

Портреты с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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Час "Х" подкрался незаметно: США готовы к удару по КНДР
Ранее СМИ сообщали, что запрет ввели после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии был возвращен на родину в состоянии комы. Американца осудили в Северной Корее на 15 лет за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – новый курс", кандидат политических наук Сергей Журавский считает, что США хотят показать властям КНДР свою решимость действовать жестко.

"Я полагаю, эти действия Америки направлены, прежде всего, на установление демонстративно жестких действий в отношении КНДР. Речи о каких-то военных приготовлениях, на мой взгляд, не идет. Это просто еще одно предупреждение от США в адрес властей КНДР о решительных действиях. Как вы помните, США точно так же давали рекомендации воздержаться от поездок и на территорию России, и на территорию наших соседей. Так что, я считаю, это чисто дипломатическая игра для того, чтобы показать свою серьезность", – сказал Сергей Журавский в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Северная Корея вряд ли оставит действия американцев без внимания, и ее ответ будет не менее жестким.

"Я не исключаю, что Северная Корея ответит тоже жестко. Она может вообще запретить въезд на свою территорию американским гражданам, может демонстративно заявить об очередном ракетном пуске или о следующих учебных ракетных стрельбах. Может быть все что угодно, потому что она (КНДР) не боится и не стесняется в выражении своих чувств. Есть предположения, что последние разработанные КНДР ракеты якобы могут долететь до Калифорнии. Это пока разговоры, потому что ничем реально технически это не подтверждено. Но говорят, и все боятся. Видите – это действует. Поэтому и дальше будут говорить. И здесь – кто-то смеется, а кто-то верит", – отметил Сергей Журавский.

Что касается самих США, то у политолога возникли некоторые сомнения в управляемости как процессов внутри страны, так и действий, направленных на другие государства.

"В самих США сейчас очень непонятная внутриполитическая ситуация. Последние решения конгресса ограничивают возможности президента. Поэтому возникают определенные сомнения в управляемости США – и дипломатической, и военной. Потому что они вроде и здесь воюют, вроде и китайцам грозят пальцем, и на Ближнем Востоке готовы активно вмешиваться. Мне кажется, что-то разладилось и в политическом, и в военном департаменте США", – заключил политолог.

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