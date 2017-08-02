Военный эксперт: мотивы сообщения о "тайных потерях" РФ в Сирии очевидны

Минобороны РФ опровергло данные Reuters о числе погибших в Сирии военных. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владимир Козин выразил мнение, что агентство намеренно вводит своих читателей в заблуждение.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг данные британского агентства Reuters о количестве погибших в Сирии российских военнослужащих.

Ранее Reuters опубликовало статью о росте потерь среди российских военных в Сирии. По официальным данным, в арабской республике с начала года погибли десять российских военных. Однако, по подсчетам Reuters, речь идет как минимум о 40 россиянах, среди них 21 частный военный специалист и 17 военных, статус еще двоих установить не удалось.

По словам Игоря Конашенкова, британское агентство не в первый раз любыми способами пытается дискредитировать российскую операцию в Сирии, не исключением стала статья о "тайных потерях" среди военных.

"Снова в качестве источников, – какие-то слухи, данные соцсетей и выдуманные разговоры с якобы "запуганными" анонимными "родственниками и знакомыми", – констатировал он.

Конашенков подчеркнул, что в публикации "насаждается миф о неких погибших "контрактниках" из "таинственной" организации".

"Никаких якобы "тайных" захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, не было и нет. Попытки выдать за них частных лиц, не имеющих отношения к Вооруженным Силам и тем более к операции в Сирии – лживы от начала до конца", – добавил он.

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что агентство Reuters намеренно вводит своих читателей в заблуждение.

"Российская сторона объявляла о наших потерях – военнослужащих и вольнонаемных, честно заявляя о том, что такие потери в Сирии имели место. Они были в результате огня террористов. Был случай, когда турецкий F-16 сбил российский самолет, и наш летчик погиб. Были обстрелы полевого госпиталя. Был случай, когда корректировщик огня – российский военнослужащий – вызвал огонь на себя, чтобы уничтожить как можно больше террористов. Когда идут боевые действия, жертвы, трагические случаи неизбежны. Но мотивы Reuters понятны: хотят подорвать моральный дух, подорвать основу нашего присутствия в Сирии – противодействие различным террористическим организациям, которые остаются на сирийской земле, вызвать определенное недовольство", – сказал Владимир Козин.

Однако этого сделать не удастся, уверен военный эксперт.

"Замечу, что за время действия российских ВКС в САР нам, в отличие от западной коалиции, удалось добиться значительных успехов в борьбе с террористическими формированиями. Поэтому процесс выдавливания террористов и их уничтожение, конечно, будет продолжен. Российский народ скорбит по поводу гибели наших военных в Сирии. Их подвиг никогда не будет забыт. Они выполняли благое дело, и уже сегодня можно с уверенностью сказать, что "грандиозные" планы террористов двинуться в направлении России с территории Сирии не состоятся", – сказал Владимир Козин.

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