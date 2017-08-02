Мнение: Киев во внешней экономике – как подопытная лягушка

Экспорт сала с Украины обрушился на 98 процентов, сообщают СМИ. Стране не хватает грамотного планирования в сфере экономике. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил украинский экономист Олег Соскин.

Экспорт свиного сала с Украины в 2016 году упал на 98% по сравнению с показателями 2015 года, сообщает украинский портал Business Views со ссылкой на Государственную фискальную службу.

По информации издания, в позапрошлом году Украина экспортировала сало на сумму 7,74 млн долларов, а в прошлом — всего лишь на 0,088 миллиона. Главная причина обвала экспорта заключается в том, что Россия отказалась закупать украинское сало. От поставок отказалась и Молдавия. В настоящее время украинские производители вынуждены искать новые рынки сбыта.

Сообщается, что сало экспортировалось в Азербайджан, Армению и Казахстан – там приобрели украинскую продукцию на сумму 53,8 тысячи долларов. Эстония, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама, Германия, Камбоджа и Австралия купили 7,5 тонны сала за 27,8 тысячи долларов.

Ранее стало известно, что объемы экспорта улиток с Украины в несколько раз превысили соответствующие показатели по салу.

Проблемы у украинской экономики есть по многим статьям экспорта. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал директор Института трансформации общества (Киев), заведующий кафедрой международных экономических отношений Национальной академии управления Олег Соскин.

"Она (эта статья экспорта – ред.) мало чувствительна, но с точки зрения в целом падения экспортного производства для Украины это очень символичный продукт. Падает экспорт почти по всем показателям. Особенно в машиностроении и перерабатывающей отрасли. У нас очень мощное отрицательное сальдо по внешней торговле. Тут совпадение в целом плохой ситуации во внешней торговле Украины, сокращение ее экспортных рынков, еще и сало перестали экспортировать", – сказал Олег Соскин.

Эксперт отметил, что во многом на ситуацию повлияло прекращение экспорта в Россию.

"Известна экономическая политика российского правительства, нацеленная на то, чтобы создать национальные мощности, которые могли бы заменить разную экспортную продукцию. Поэтому появились и откормочные комплексы, там появляется этот элемент производства. Белгородская, Воронежская, Курская области – там развиваются эти производства. Зачем завозить, если у себя можно у себя производить аналогичную продукцию такого же, а, может, и лучшего качества", – отметил Олег Соскин.

По мнению украинского эксперта, экспорт можно было бы переориентировать, но для этого Киеву не хватает четкой экономической стратегии.

"Можно в Канаду, там миллионы этнических украинцев. Аргентина есть. Но для этого нужно создавать возможности. У нынешнего правительства нет структур по изучению конъюнктуры мировых рынков и продвижения украинской продукции. У нас был Институт мировой экономики и международных отношений. Академик Юрий Пахомов (я у него когда-то был первым заместителем) умер, и после этого институт был уничтожен, и на сегодняшний день у нас нет внешнеэкономических научно-аналитических заведений, которые могли бы анализировать эту сторону. Получается рефлексия, как у лягушки – когда ее, подопытную, колют иголочкой, у нее ножка дергается", – сказал Олег Соскин.

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