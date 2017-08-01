Мнение: у КНДР нет никаких уникальных военных технологий. И быть не может

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Корейской народной армии во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена, в Пхеньяне

СМИ США со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что КНДР, возможно, осуществила ракетный пуск с подлодки. Политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что страсти вокруг ракетной программы КНДР нагнетаются искусственно.

Американские военные зафиксировали "необычайно подозрительные и беспрецедентные уровни" активности северокорейской подводной лодки, которые могут свидетельствовать об испытательном ракетном пуске, сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники телеканала уточнили, что речь идет о так называемом "холодном пуске", когда ракета выталкивается паром под высоким давлением, при этом ее двигатель запускается уже в воздухе. Американские военные считают, что запуск прошел на верфи "Синпо" 30 июля.

В минувшую субботу КНДР объявила о втором успешном запуске ракеты "Хвасон-14". В Пхеньяне утверждают, что ракета была межконтинентальной и преодолела над Японским морем расстояние в 988 километров, достигнув высоты в 3724,9 километра.

В Пентагоне полет северокорейской ракеты назвали самым продолжительным за всю историю запусков Пхеньяна. При этом в российском Минобороны отметили, что ракета поднялась на высоту всего в 681 километр и упала в центральной части Японского моря, пролетев около 732 километров.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что опасения американских военных по поводу ракетной программы КНДР сильно преувеличены.

"Сейчас никакая ракетная система Северной Кореи не угрожает США. И довольно долгое время не будет угрожать. Теоретически, через два-три года какая-нибудь из ракет, может быть, и долетит до побережья США. Но сейчас вокруг этого полно спекуляций, которые создаются искусственно как повод для усиления санкций и перевода их в разряд военных санкций против (Северной) Кореи", – считает Алексей Подберезкин.

По его мнению, к категории дутых сенсаций относится и сообщение американских военных о предположительно освоенной Северной Кореей технологией "холодного пуска".

"Это обычный запуск. Любая ракета выходит из шахты, в том числе морского базирования, не запуская основные маршевые двигатели. Она просто выталкивается сжатым воздухом", – уточнил Алексей Подберезкин.

В целом, по его словам, спекуляции по поводу якобы разрабатываемых КНДР уникальных военных технологий лишены всяких оснований.

"У КНДР нет никаких уникальных технологий и быть не может. Вообще, уникальные военные технологии могут быть у трех-четырех-пяти стран. Причем в отдельных областях. Только крупные государства могут развивать военные технологии. (Северная) Корея к ним не принадлежит", – отметил Алексей Подберезкин.

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