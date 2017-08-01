Украинский политолог: к объединению радикалов толкает инстинкт

Украинские радикалы рассматривают возможность объединения, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Раду, пишут СМИ. Политолог Руслан Бортник в эфире радио Sputnik отметил, что существуют противоречия, которые могут помешать такому объединению.

"Свобода", "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в России) и "Национальный корпус" готовятся взять власть на Украине в свои руки, пишут украинские СМИ.

По их данным, радикалы рассматривают возможность объединения, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в Верховную раду. Несмотря на то, что до президентских и парламентских выборов на Украине остается полтора года, подготовка к ним уже активно ведется.

"Мы реально и правдиво объединились вокруг идеологий. Я не исключаю, что мы совместно можем пойти на выборы, ибо мы имеем понимание по многим вопросам. Мы созрели к тому, что мы можем координировать свои действия и сотрудничать", – цитируют СМИ лидера всеукраинской партии "Свобода" Олега Тягнибока.

В то же время, как указывают СМИ, за последнее время уровень поддержки националистических сил на Украине значительно сократился. Но если эти радикальные движения объединятся и будут участвовать в парламентских силах единым фронтом, то могут набрать 5,2% и получить депутатские мандаты.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире радио Sputnik выразил мнение, что к объединению радикалов толкает необходимость, однако преодолеть разногласия им будет крайне тяжело.

"Политический инстинкт их сегодня толкает к объединению, потому что вместе они практически гарантированно попадают в Раду. Порознь – есть шансы только у "Свободы", а у остальных шансов нет вообще. С другой стороны, у них между собой сложились довольно непростые отношения – каждый хочет быть лидером, вождем этого объединения. Кроме того, у каждой из этих сил разные политические ориентиры, у них разные покровители. Поэтому, думаю, что эти противоречия будут мешать объединению. В итоге, ситуативно они смогут объединиться, но создать единый список, единую колонну на парламентских выборах для них будет достаточно сложно", – считает Руслан Бортник.

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