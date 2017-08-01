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Французский сенатор о санкциях: Европе нужно быть смелее

17:1101.08.2017
(обновлено: 17:12 01.08.2017)
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© AP Photo / Jacquelyn Martin, FileФлаги ЕС и СШАФлаги ЕС и США
© AP Photo / Jacquelyn Martin, File
Член сената Франции Ив Поццо ди Борго уверен, что европейцы в состоянии противостоять давлению Вашингтона, намеревающегося осложнить энергетическое сотрудничество ЕС и России. Такое мнение сенатор высказал в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп намерен подписать закон об антироссийских санкциях, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. 

"Президент по-прежнему имеет намерение подписать этот законопроект", – ответила она на вопрос журналиста.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее его одобрила палата представителей конгресса. Президент США должен в течение 10 дней подписать либо отклонить этот закон. 

Президент США Дональд Трамп в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Применительно к экономике РФ законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). 

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или один миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. В документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".  Одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. Как заявили в МИД ФРГ, с помощью санкций Вашингтон пытается освободить место для поставок американского газа в ЕС.

Французский сенатор, заместитель председателя комитета по международным делам Ив Поццо ди Борго в интервью Sputnik France, которое прозвучало также в эфире радио Sputnik, высказал мнение, что политическую элиту США заботят лишь торговые интересы их страны.

"Проблема с США заключается в том, что они принимают санкции по своей собственной инициативе, то есть это не международные санкции. Американцы выходят за рамки международного права и вводят свои собственные санкции. Каждый раз они произносят красивые слова о свободе и защите. Но на самом деле их заботит только лишь торговля", – сказал Ив Поццо ди Борго.

В данном случае, по мнению французского сенатора, конгресс США совершенно откровенно продвигает торговые интересы американских газовиков.

"У американцев слишком много сланцевого газа, они пытаются его продать. И что же они делают? Поскольку самые большие запасы газа находятся в Катаре и в Иране, они заставляют Саудовскую Аравию ввести санкции против Катара. В Европе, поскольку возникли проблемы с поставками газа через Украину, была сделана ставка на "Северный поток" – и что же предпринимают американцы? Вводят санкции против "Северного потока". Если у Европы хватит мужества, она могла бы в первую очередь запретить европейским компаниям покупать сланцевый газ. (Французская) компания Engie, являющаяся партнером "Северного потока", регулярно закупает у США сжиженный газ, сланцевый газ. Этому нужно положить конец!", – считает Ив Поццо ди Борго.

Французский сенатор уверен, что у европейцев есть – по крайней мере теоретически – возможность противостоять американскому давлению. 

"Европа очень недовольна, и я надеюсь, что дело не ограничится одним лишь недовольством. Нужно быть немного смелее. Само собой, следует определить, какие будут последствия для торговли. Но дело в том, что американцы понимают только силу. Если им показать, что они потеряют деньги, они задумаются", – полагает Ив Поццо ди Борго. 

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