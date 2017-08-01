Политолог: пойдет ли Трамп на уступки ЕС по санкциям? В этом – интрига

В Берлине заявили, что президент США Дональд Трамп обсудит с ЕС новые санкции против России. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные переговоры могут стать новым раундом в ситуации с санкциями.

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о введении новых антироссийских санкций, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

"Еще есть время. Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России. Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти", – приводит слова министра МИД Германии.

По словам Габриэля, он намерен использовать эту возможность для обсуждения, "находясь в тесном контакте с (госсекретарем США – ред.) Рексом Тиллерсоном".

Он подчеркнул, что цель санкций против Москвы – "преодоление украинского кризиса и политическое давление". Эта цель осуществима, "когда мы действуем сообща и сплоченно", добавил министр. При этом он пообещал дать отпор промышленной политике США под прикрытием санкций.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что впервые за многие годы антироссийские действия США вызвали столь резкую реакцию Европы.

"Пожалуй, впервые в постсоветской истории действия против России со стороны США вызвали активное недовольство Евросоюза. После того, как стало ясно, что санкции будут, и они серьезным образом затронут компании и экономику ЕС, со стороны европейцев были сделаны достаточно резкие заявления, что действия США неприемлемы, и говорилось даже, что ЕС не исключает ответных мер. И данная ситуация, в общем-то, предполагала, что будет следующий раунд, и этим раундом станут переговоры между США и Евросоюзом по поводу содержания этих новых санкций", – сказал Алексей Зудин.

Политолог выделил в этом вопросе два момента.

"Главное здесь, наверное, то, состоятся ли такие переговоры, потому что от сообщения о них до факта самих переговоров расстояние довольно значительное. И второе – насколько Европу устроит объяснение и возможные уступки со стороны Трампа, и будут ли вообще такие уступки. В этом – интрига", – считает политолог.

Ранее конгресс одобрил закон о новых антироссийских санкциях. Теперь его должен подписать Дональд Трамп. В Евросоюзе отрицательно отреагировали на новые санкции, поскольку одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. Как заявили в германском МИД, с помощью санкции Вашингтон пытается освободить место для поставки американского газа в ЕС.

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